Desenrola Brasil: quando fazer um acordo de dívidas vale a pena?

Dados do Mapa da Inadimplência da Serasa indicam que o Brasil alcançou 81,7 milhões de inadimplentes em fevereiro de 2026 - (crédito: EdiCase)

O programa Novo Desenrola Brasil voltou ao centro do debate sobre endividamento ao ampliar as possibilidades de renegociação de dívidas para diferentes perfis de consumidores.

A iniciativa contempla famílias, estudantes, aposentados, pensionistas e pequenos negócios com renda de até cinco salários mínimos (R$ 8.105), incluindo débitos contratados até 31 de janeiro de 2026 e com atraso entre 90 dias e dois anos, especialmente nas modalidades de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal (CDC).

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Entre as condições oferecidas estão descontos que podem chegar a 90%, juros limitados a 1,99% ao mês, parcelamento em até 48 meses e, em alguns casos, a possibilidade de uso de até 20% do saldo do FGTS para quitar parte ou a totalidade da dívida.

O programa surge em um cenário de alta inadimplência no país. Dados do Mapa da Inadimplência da Serasa indicam que o Brasil alcançou 81,7 milhões de inadimplentes em fevereiro de 2026, o maior número da série histórica.

Para o planejador financeiro CFP e sócio da iHUB Investimentos Lucas Sharau, a iniciativa pode ser uma alternativa relevante, sobretudo para quem enfrenta dívidas com juros elevados. “O lado positivo é claro: para quem está preso em dívidas caras, o programa pode transformar uma situação praticamente impagável em um compromisso organizado, com parcela previsível e custo menor”, afirma.

Apesar das condições mais favoráveis, o especialista faz um alerta: renegociar não significa resolver automaticamente o problema financeiro.

Segundo ele, é comum que consumidores fechem acordos sem avaliar se o novo valor das parcelas cabe no orçamento mensal, o que pode levar a um novo ciclo de inadimplência. “Renegociar não significa aumento de renda. Trata-se apenas de substituir uma dívida ruim por outra, potencialmente mais favorável”, explica.

Atenção com o valor do desconto

Outro ponto de atenção é o foco excessivo no percentual de desconto. Muitas dívidas acumulam juros, multas e encargos ao longo do tempo, elevando o valor total. Com isso, abatimentos elevados podem incidir sobre montantes inflados, o que exige análise cuidadosa por parte do consumidor antes da adesão.

Além disso, prazos longos de pagamento podem comprometer a renda por anos. Embora reduzam o valor mensal das parcelas, aumentam o tempo de comprometimento financeiro. “Pode ocorrer um desconto na parcela, mas o número de prestações pode aumentar drasticamente”, alerta Sharau.

O uso do FGTS, autorizado em até 20% do saldo, também deve ser avaliado com cautela. O recurso funciona como uma reserva em situações emergenciais, como desemprego ou perda de renda, e sua utilização pode reduzir a proteção financeira futura do trabalhador.