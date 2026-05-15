Presidente da Caixa diz que banco renegociou R$ 820 milhões em dívidas

Caixa divulgou balanço do primeiro trimestre, e registrou lucro líquido recorrente de R$ 3,5 bilhões, queda de 34,4% na comparação com o mesmo período do ano anterior. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, informou nesta sexta-feira (15/5) que o banco já renegociou R$ 820 milhões em dívidas por meio do programa Novo Desenrola Brasil. A iniciativa oferece descontos de até 90% sobre os débitos e condições facilitadas de pagamento para clientes inadimplentes.

Segundo o banco, uma nova etapa do programa começará em 25 de maio, quando será liberado o uso de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para abatimento de dívidas renegociadas.

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O uso do FGTS será limitado a até 20% do saldo disponível na conta do trabalhador que não esteja comprometido com o saque-aniversário ou com consignados, com teto de R$ 1 mil. De acordo com o presidente da Caixa, a data foi definida para coincidir com a atualização monetária do fundo e permitir a adaptação dos sistemas operacionais.

Os números foram divulgados por Vieira em coletiva de imprensa junto ao balanço financeiro do primeiro trimestre de 2026. No período, a Caixa registrou lucro líquido recorrente de R$ 3,5 bilhões, queda de 34,4% na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior.

A instituição atribuiu parte da redução ao aumento das provisões para devedores duvidosos, que cresceram 211,5% e atingiram R$ 6,5 bilhões após mudanças nas regras de cobertura de risco estabelecidas pelo Banco Central.



*Estagiário sob a supervisão de Victor Correia

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