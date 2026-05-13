Renegociação de dívidas do Fies começa nesta quarta; veja detalhes

Mannu Leones

Programa de renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) começa nesta quarta-feira (13/5) - (crédito: Reprodução/Magnific)

O programa de renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), Desenrola Fies, começa nesta quarta-feira (13/5). O Governo fez o lançamento do programa no dia 4 de maio, visando quitar dívidas de estudantes com contrato firmado até 2017 e que estejam em fase de pagamento. A expectativa do Desenrola Fies é beneficiar mais de 1 milhão de estudantes.

As condições de negociação variam de acordo com o perfil do estudante e o tempo de atraso dos pagamentos, podendo alcançar até 99% de desconto sobre o valor da dívida. O período aberto para negociações vai até o dia 31 de dezembro de 2026.

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Como renegociar:

Acessar o canal digital, aplicativo ou portal, até o dia 31 de dezembro Solicitar a adesão via aplicativo ou site através da aba “Renegociação do Fies” Verificar e selecionar a modalidade disponível para seu tipo de dívida Ler e validar os termos e condições Gerar o boleto ou autorizar o débito em conta do valor de entrada para validar a adesão

A adesão ao programa é feita por meio da instituição bancária que o contrato foi feito: Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil. Após o pagamento o estudante e seus fiadores tem seu nome retirado da lista de inadimplentes automaticamente, conforme a atualização do cronograma de pagamentos.

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Condições específicas conforme a situação da dívida:

Para débitos vencidos há mais de um ano:

Estudantes fora do Cadastro Único (CadÚnico) têm desconto de até 77% do valor.

Estudantes inscritos no CadÚnico, com informações atualizadas nos últimos 24 meses, podem quitar a dívida com 92% de desconto.

Estudantes inscritos no CadÚnico com atraso de no mínimo 5 anos no pagamento do Fies tem desconto de 99%.

Para débitos vencidos há mais de 90 dias: