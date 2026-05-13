Renegociação de dívidas do Fies começa nesta quarta; veja detalhes

O programa de renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), Desenrola Fies, começa nesta quarta-feira (13/5). O Governo fez o lançamento do programa no dia 4 de maio, visando quitar dívidas de estudantes com contrato firmado até 2017 e que estejam em fase de pagamento. A expectativa do Desenrola Fies é beneficiar mais de 1 milhão de estudantes.
As condições de negociação variam de acordo com o perfil do estudante e o tempo de atraso dos pagamentos, podendo alcançar até 99% de desconto sobre o valor da dívida. O período aberto para negociações vai até o dia 31 de dezembro de 2026.
Como renegociar:
- Acessar o canal digital, aplicativo ou portal, até o dia 31 de dezembro
- Solicitar a adesão via aplicativo ou site através da aba “Renegociação do Fies”
- Verificar e selecionar a modalidade disponível para seu tipo de dívida
- Ler e validar os termos e condições
- Gerar o boleto ou autorizar o débito em conta do valor de entrada para validar a adesão
A adesão ao programa é feita por meio da instituição bancária que o contrato foi feito: Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil. Após o pagamento o estudante e seus fiadores tem seu nome retirado da lista de inadimplentes automaticamente, conforme a atualização do cronograma de pagamentos.
Condições específicas conforme a situação da dívida:
Para débitos vencidos há mais de um ano:
- Estudantes fora do Cadastro Único (CadÚnico) têm desconto de até 77% do valor.
- Estudantes inscritos no CadÚnico, com informações atualizadas nos últimos 24 meses, podem quitar a dívida com 92% de desconto.
- Estudantes inscritos no CadÚnico com atraso de no mínimo 5 anos no pagamento do Fies tem desconto de 99%.
Para débitos vencidos há mais de 90 dias:
- Pagamento à vista, com desconto total de juros e multas e redução de até 12% do valor.
- Pagamento à vista, com desconto total de juros e multas e redução de até 12% do valor.
- Parcelamento em até 150 parcelas mensais, com redução de 100% dos juros e multas.