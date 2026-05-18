CNM estima que 2 milhões de famílias estão fora do Bolsa Família

Apesar de ser referência no combate à desigualdade social, o Programa Bolsa Família ainda apresenta problemas distributivos, de acordo com Confederação Nacional dos Municípios (CNM). Ampliado no terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o programa chegou a ter o pico de 21,3 milhões de famílias beneficiadas, em 2023, e, atualmente, conforme os dados do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), esse número gira em torno de 18,9 milhões.

Mas, conforme dados que serão divulgados, nesta semana, durante a Marcha de Prefeitos, essa redução de 2,4 milhões no número de famílias dependentes do programa, pode não refletir em uma melhora na qualidade de vida dos brasileiros mais pobres, porque ainda existe uma demanda reprimida pelo Bolsa Família que chega a quase 2 milhões de famílias. O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, antecipou ao Correio alguns números desse estudo que será divulgado, hoje, para a imprensa.

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De acordo com ele, essas quase 2 milhões de famílias devem representar 3,2 milhões de pessoas, aproximadamente. São Paulo e Rio de Janeiro são os estados com a maior demanda reprimida agregada, de 375,1 mil e 358,9 mil famílias desassistidas, respectivamente. Em número de pessoas, esse volume chega a 612,1 mil, em São Paulo, e a 571,7 mil, no Rio de Janeiro, conforme o levantamento da Confederação.

"Isso está se tornando um problema sério para os municípios, porque o governo federal está deixando quase 2 milhões de famílias sem o benefício, porque diminuiu os recursos do programa, e os cidadãos estão indo reclamar nas prefeituras", disse Ziulkoski. Segundo ele, essa defasagem do benefício implica em um custo adicional ao principal programa de transferência do governo Lula, seria de R$ 1,5 bilhão. "O governo tinha que incluir essas 3,2 milhões de pessoas que estão aptas para receber o Bolsa Família e não aplicar a conversa de que há uma saída de mais de 2 milhões de famílias do programa porque elas estão tendo uma remuneração melhor. A verdade é que muitos não estão recebendo, porque o governo não paga", criticou.

Procurada, a assessoria do MDS não retornou até o fechamento desta edição. Com base nos dados do Siga Brasil, do Senado Federal, o estudo destacou ainda que os valores destinados ao Bolsa Família no Orçamento deste ano encolheram 0,97%, em comparação com o de 2025, passando para R$ 157,5 bilhões.

eco bolsa familia (foto: pacifico)

Sabatina

A CNM organiza a XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que acontece nesta semana na capital federal, e deve reunir cerca de 15 mil pessoas no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), no Setor de Clubes Sul, a partir de hoje até o dia 21. Três mil prefeitos confirmaram presença para o evento.

A programação política começa amanhã e contará com sabatinas dos principais candidatos à Presidência da República. Segundo os organizadores, confirmaram presença Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo), Renan Santos (Missão) e Aldo Rebelo (DC). Cinco sabatinas estavam com os horários confirmados. A primeira, de Flávio Bolsonaro, ocorrerá amanhã, às 15h. Caiado e Zema serão sabatinados no dia 20, às 10h e às 15h, respectivamente. E, no dia 21, às 10h, está prevista sabatina de Renan Santos.

O horário da sabatina de Aldo Rebelo, que também está prevista para o dia 21, não estava confirmado até o fechamento desta edição. Neste fim de semana, o Democracia Cristã anunciou o lançamento da pré-candidatura do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa no lugar de Rebelo.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que participou da edição no ano passado, não confirmou presença até ontem. Também foram convidados os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), além de ministros de Estado e outras autoridades, segundo os organizadores.

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Além da sabatina dos candidatos à Presidência, Ziulkoski vai debater a pauta política com autoridades do governo federal e do Legislativo. Na programação paralela do evento, serão realizadas várias arenas técnicas voltadas para temas essenciais da gestão local direcionadas para os mais de 12 mil gestores municipais inscritos.



