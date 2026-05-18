Receita libera consulta ao primeiro lote do IR nesta sexta (22/5)

A forma como o aluguel é informado pode fazer diferença na análise da Receita Federal (Imagem: Blossom Stock Studio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026 deve ser liberada pela Receita Federal nesta sexta-feira (22/5). O pagamento está previsto para 29 de maio, mesma data em que termina o prazo para entrega da declaração sem multa.

A expectativa é de que os contribuintes possam verificar se foram incluídos no lote pelo site da Receita Federal ou pelo aplicativo oficial do órgão. Para fazer a consulta, será necessário informar CPF e a data de nascimento.

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Neste ano, o calendário terá quatro lotes de restituição, um a menos do que o modelo tradicional adotado em anos anteriores. Os pagamentos serão feitos nas seguintes datas:

1º lote: 29 de maio

2º lote: 30 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 28 de agosto

Segundo a Receita, a previsão é de que cerca de 80% dos contribuintes recebam a restituição até o segundo lote, pago em junho.

Têm prioridade no recebimento idosos acima de 80 anos, pessoas com 60 anos ou mais, contribuintes com deficiência ou doença grave e profissionais cuja principal fonte de renda seja o magistério. Também entram na lista de prioridade quem utilizou a declaração pré-preenchida ou escolheu receber a restituição via pix.

Nos casos em que há empate nos critérios de prioridade, recebe antes quem enviou a declaração primeiro.

Quem não estiver no primeiro lote deve acompanhar as próximas liberações ou verificar se a declaração caiu na malha fiscal. Se houver pendências, o contribuinte pode corrigir as informações por meio de uma declaração retificadora no sistema da Receita Federal.