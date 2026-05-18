Paraguai mira ampliar integração comercial com Sul do Brasil

Florianópolis — O vice-ministro da Indústria do Paraguai, Javier Viveros, afirmou nesta segunda-feira (18/5) que o país tem intensificado a aproximação econômica com o Sul do Brasil e vê em Santa Catarina um parceiro estratégico para ampliar sua integração produtiva e logística. Em entrevista ao Correio, durante participação no Conexa 2026, na capital catarinense, o representante paraguaio destacou o papel do estado como potencial corredor para exportações e desenvolvimento industrial conjunto.

Segundo Viveros, o Paraguai vive um momento de crescimento econômico e busca consolidar um ambiente favorável aos negócios, apostando na complementaridade com economias regionais brasileiras. O vice-ministro ressaltou que a proximidade geográfica e a integração produtiva tornam inevitável uma parceria mais estreita com o Brasil. “A relação entre os dois países é muito boa. A gente está trabalhando muito junto. É difícil não ser parceiro com o Brasil, porque é o nosso vizinho, o nosso parceiro por naturalidade. O Paraguai está se integrando à cadeia produtiva da região, no Sul do Brasil”, afirmou.

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De acordo com ele, o país tem adotado medidas para atrair investimentos e fortalecer sua participação econômica regional. Viveros destacou que o Paraguai atravessa um período de expansão acima da média da América do Sul e tenta aproveitar esse momento para aprofundar laços comerciais, sobretudo com estados próximos da fronteira. “Hoje o Paraguai tem um ambiente de negócio muito bom. O crescimento do Paraguai é o maior da região, temos uma estabilidade macroeconômica muito boa. Isso está criando uma atenção especial para o país”, disse.

O vice-ministro apontou ainda Santa Catarina como peça importante para a logística do Paraguai, especialmente pela estrutura portuária do estado. Como país sem saída para o mar, o Paraguai depende de conexões regionais para escoar sua produção, o que amplia o interesse em fortalecer parcerias econômicas com governos estaduais brasileiros. “Santa Catarina é muito importante porque pode ser uma saída muito relevante para nossos produtos produzidos no Paraguai. Estamos aqui tentando fazer conexões, aproximar posições entre os governos e trabalhar juntos para encontrar um caminho”, declarou.

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Ao comentar a relação política entre os governos brasileiro e paraguaio, Viveros afirmou que o diálogo institucional com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ocorre de forma positiva e destacou a interlocução com o presidente do Paraguai, Santiago Peña. “O Paraguai mantém ótima relação com os presidentes do Brasil. O Paraguai tem que conversar, porque essa relação é muito importante para nós. A relação entre o presidente Lula e o presidente Peña é muito boa”, afirmou.

*O repórter viajou a convite da Associação Empresarial de Florianópolis