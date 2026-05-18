Governador de Santa Catarina reafirma apoio a Flávio Bolsonaro

"A imprensa devia falar também um pouquinho do PT, do Lula. A petezada está enfiada até o pescoço nesse negócio do Banco Master", afirmou Jorginho - (crédito: Leo Munhoz/SecomGOVSC)

Florianópolis — O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL-SC), afirmou nesta segunda-feira (18/5) que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) continua sendo o candidato apoiado por ele e pelo grupo político do estado. A declaração foi dada ao Correio, durante sua participação no Conexa 2026, que acontece na capital catarinense.

Sobre a denúncia dos áudios e conversas entre o senador e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco do Master, preso e investigado por comandar a maior fraude bancária do país, ele afirmou ver episódio com “naturalidade”. O governador enfatiza que o grupo político catarinense continua trabalhando e que as pesquisas demonstram a força do candidato bolsonarista. “As pesquisas estão aí. A direita vai ganhar a eleição porque está todo mundo cansado de quem está comandando o Brasil.”

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Mello justificou o envolvimento de Flávio Bolsonaro com Vorcaro, alegando que o PT também tem nomes envolvidos. “A imprensa devia falar também um pouquinho do PT, do Lula. A petezada está enfiada até o pescoço nesse negócio do Banco Master, não sei quem não está envolvido”, comentou. “Em Santa Catarina está tudo bem. Estamos trabalhando, cumprindo a nossa missão, é isso que nós queremos fazer. E 4 de outubro está logo aí para tirar todas as dúvidas”, finalizou.

O evento, organizado pela Associação Comercial e Indústria de Florianópolis (Acif), contará a presença dos ex-governadores de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo-MG), e de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD-GO). O senador Flávio foi convidado, mas não confirmou presença.

*O repórter viajou a convite da Associação Empresarial de Florianópolis