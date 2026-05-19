Ao lado de Boulos, Lula anuncia crédito de R$ 30 bi a taxistas e motoristas de app

O Move Brasil, publicado em edição extra do Diário Oficial da União deste terça, fornecerá o crédito por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta terça-feira (19/5), o programa Move Brasil, iniciativa que prevê o crédito de R$ 30 bilhões a taxistas e motoristas de transporte por aplicativo. A ideia, segundo o petista, é que motoristas usem os recursos para comprar carros e, na avaliação dele, evitar gastos com aluguel ou manutenção do veículo.

"Por que que muitas vezes um companheiro que trabalha de Uber prefere alugar o carro? O argumento é que a manutenção é muito cara. Mas, com carro novo, a manutenção vai ser mais rara. E o que vai acontecer é que você está pagando metade do que você pagava de um patrimônio seu. É o seu patrimônio que vai sobrar para o seu filho, que vai sobrar para a sua mulher, para a sua filha. E você pode vendê-lo na hora que você precisar vender, para mudar de profissão”, disse o presidente, em discurso realizado em São Paulo.

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O Move Brasil, publicado em edição extra do Diário Oficial da União desta terça, fornecerá o crédito por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Os recursos serão geridos pelo Ministério da Fazenda e as condições de financiamento serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

Além do programa de crédito a motoristas de aplicativo e taxistas, o governo federal anunciou outra medida provisória (nº 1.360/2026) para diminuir gastos de motociclistas que utilizam seus respectivos veículos para trabalhar. A medida retira a obrigatoriedade de autorização emitida pelos órgãos executivos de trânsito dos estados e do Distrito Federal, além de dispensar o registro do veículo na categoria aluguel e a inspeção semestral dos equipamentos obrigatórios e de segurança.

Os anúncios de políticas em aceno a entregadores e motoristas por aplicativo ocorreram em meio às ações do governo para estabelecer conversas com os trabalhadores do setor. Um Grupo de Trabalho Interministerial (GT) foi montado, no início do ano, para discutir propostas em prol de melhores condições de trabalho à categoria.