Escala 6x1: Motta confirma reunião com relator da PEC nesta semana

Um dos principais pontos de divergências entre governistas e deputados ligados ao empresariado é o tempo de transição apra que as empresas adotem uma redução da carga horária de trabalho para 40h semanais - (crédito: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara Federal, Hugo Motta (Republicanos-PB), confirmou que vai se reunir, nesta semana, com o deputado federal Léo Prates (Republicanos-BA), relator da comissão especial que analisa a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do fim da escala de trabalho 6x1, e o parlamentar Alencar Santana (PT), presidente do grupo de trabalho.

"Até a quinta-feira (21/5) eu devo me reunir com Léo Prates e com o presidente Alencar Santana para podermos avançar no fechamento do texto, já que nós temos também que passar para os líderes partidários aquilo que é basicamente a ideia do relator nessa construção", afirmou o presidente da Câmara, em conversa com jornalistas, nesta terça-feira (19/5).

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Em semana decisiva na Casa, a PEC sobre o fim da escala 6x1 terá sua primeira versão apresentada por Léo Prates, nesta quarta-feira (20/5), na comissão especial. A ideia, segundo o presidente Hugo Motta, é que um texto final da proposta seja votado em Plenário na quarta-feira (27/5) da próxima semana.

De acordo com ele, um dos principais pontos de divergências entre governistas e deputados ligados ao empresariado é o tempo de transição para que as empresas adotem uma redução da carga horária de trabalho para 40 horas semanais.

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"A ideia é construirmos com o governo um acordo. Não há ainda essa questão 100% resolvida porque nós temos que dialogar até o fim para entender como dará a conclusão final do texto. Esse é um dos pontos que nós vamos trabalhar nos próximos dias para que a proposta seja apresentada pelo relator", disse Motta.