Advogado deixa defesa de ex-presidente do BRB em meio a possível delação

Preso por suspeitas de participação na fraude do Master, Costa negocia uma delação premiada com a PF - (crédito: Ed Alves/ CB/DA Press)

O advogado Eugênio Aragão comunicou nesta terça-feira (19/5) a saída da defesa de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília (BRB). Preso por suspeitas de participação na fraude do Banco Master, Costa negocia uma delação premiada com a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal (STF).

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Em nota, o então advogado do ex-presidente do BRB argumentou somente participar "de iniciativas jurídicas pautadas pela absoluta seriedade, confiança profissional e responsabilidade". Ele também comentou a possível delação premiada de Paulo Henrique Costa.

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"Eventual colaboração premiada apenas seria considerada diante da existência de provas consistentes e inequívocas, sempre com respeito à legalidade, às instituições e à reputação das pessoas envolvidas", finaliza ao texto.