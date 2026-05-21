Desenrola 2.0 já quitou 449 mil dívidas à vista, diz Fazenda

"Esses primeiros dados têm mostrado que (...) o impacto que a gente deve ter para as famílias brasileiras vai ser muito grande", disse Durigan - (crédito: Washington Costa/MF)

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, fez um balanço sobre o programa Desenrola 2.0 na tarde desta quinta-feira (21/5). Com dados atualizados até o último dia 14 de maio, foram quitadas à vista cerca de 449 mil dívidas, que somam mais de R$ 1 bilhão, segundo dados do governo federal. O valor pago para isso chegou a R$ 154 milhões, o que indica que o desconto médio chegou a 85% nesse período.



O Desenrola é dividido em quatro frentes: Desenrola Famílias, para o público em geral; Desenrola Fies, para os contemplados pelo Financiamento Estudantil; Desenrola Empresas; e Desenrola Rural. O programa oferece desconto de até 90% sobre a dívida, além de taxa máxima de juros de 1,99% ao mês e prazo de 35 dias para começar a pagar.

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De acordo com o ministro, dentro do Desenrola Famílias, já foram realizadas 685,5 mil operações parceladas, também com um desconto médio de 85%.

Com parcelas que possuem a garantia do Fundo Garantidor de Operações (FGO), foram R$ 9 bilhões refinanciados em um montante de R$ 1,3 bilhão. No total, ao somar dívidas quitadas a prazo ou à vista, foram 1.134.500 operações já renegociadas, em um valor total de R$ 10 bilhões.

“Lembrando que as dívidas não aumentaram nos últimos tempos. O que aumentou foi o serviço da dívida e, portanto, trabalhar na linha do que foi feito no primeiro Desenrola e agora, para mitigar esse efeito do serviço da dívida das famílias, é algo muito satisfatório para a gente, e esses primeiros dados têm mostrado que (...) o impacto que a gente deve ter para as famílias brasileiras vai ser muito grande”, destacou Durigan.

Além do Desenrola Famílias, também foi divulgado um balanço sobre os outros "braços" do programa. No caso do Desenrola Fies, foram 34 mil contratos refinanciados com estudantes, com um desconto médio de 80%.

O ministro também destacou que o Desenrola impulsionou outro programa do governo federal: o Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), que registrou um crescimento de 174% em contratações diárias de operação novas na comparação com o último mês de abril, antes do lançamento do programa de renegociação de dívidas.

Ainda em relação aos Micro e Pequenos Empreendedores (MEIs), outro programa, o ProCred 360, registrou um aumento de 9,7 mil novas operações desde o anúncio do Desenrola, com um valor total de operações de R$ 400 milhões.

“Quando a gente compara esses últimos dias desde o anúncio do Desenrola, com o período de abril de 2026, logo antes, houve um crescimento de contratações diárias de 164%, uma média de 1.078 contratações diárias para o programa dos MEIs, que é o ProCred”, destacou Durigan.

Desenrola adimplentes

Durante a coletiva de balanço sobre os números, o ministro da Fazenda ainda informou que não há data definida para o lançamento do Desenrola voltado para os adimplentes que pagam juros mais elevados. A ideia, de acordo com o chefe da pasta, é que o novo programa seja definido nas próximas semanas, já no mês de junho.

Segundo Durigan, a medida não bateria de frente com nenhuma restrição eleitoral, pela proximidade das eleições.

“Nós vamos fazer isso dentro do mês de junho, antes de qualquer discussão eleitoral. De novo, aqui a mobilização de 90 dias e mesmo, também, com um prazo delimitado para o Desenrola sobre os adimplentes, vai garantir que a gente tenha um período determinado. Nós estamos falando de uma situação que não é rotineira. A gente não pretende tomar esse tipo de medida, é algo que tem que ser feito de maneira pontual, extraordinária”, completou o chefe da pasta.