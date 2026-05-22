82% acreditam que Desenrola 2 vai ajudar a economia, diz Datafolha

A percepção favorável ao programa também aparece entre os não endividados - (crédito: Reprodução/Magnific)

O programa Desenrola 2, principal aposta do governo Luiz Inácio Lula da Silva na agenda de crédito e consumo neste ano, alcançou níveis de aprovação superiores aos da própria gestão federal, segundo pesquisa Datafolha realizada nos dias 12 e 13 deste mês e divulgada na quinta-feira (21/5). Jovens e moradores do Nordeste aparecem entre os grupos mais otimistas em relação aos efeitos do programa.

O levantamento mostra que 68% dos brasileiros endividados acreditam que serão beneficiados diretamente pela iniciativa, enquanto 82% avaliam que o programa terá efeito positivo sobre a economia. O percentual é maior que os indicadores de popularidade do governo entre esse mesmo segmento. Entre os endividados, 31% classificam a gestão Lula como ótima ou boa, e 46% aprovam o trabalho do presidente.

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A percepção favorável ao programa também aparece entre os não endividados. Nesse grupo, 39% afirmam esperar benefícios pessoais com a medida, e 73% enxergam impacto positivo sobre a atividade econômica. Já a avaliação positiva do governo atinge 30%, e a aprovação presidencial soma 45%.

O programa é uma das bandeiras de aposta do governo federal para a campanha de releição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e de acordo com o levantamento, a adesão ao programa tem forte componente político. Entre os eleitores de Lula, 64% acreditam que serão beneficiados pela iniciativa. Entre os que declaram voto no senador Flávio Bolsonaro (PL), o percentual recua para 44%.

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Segundo o Datafolha, 62% dos entrevistados afirmaram já ter conhecimento sobre o programa. A pesquisa ouviu 2.004 pessoas em 139 municípios do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

Lançado em 4 de maio, o Desenrola 2 prevê descontos de até 90% sobre dívidas renegociadas e juros limitados a 1,99% ao mês para famílias com renda de até cinco salários mínimos, atualmente equivalente a R$ 8.105 mensais. Com duração prevista de 90 dias, o programa já renegociou, de acordo dados divulgados pelo governo federal, R$ 12 bilhões em dívidas.

O programa também autoriza o uso do FGTS para abatimento de dívidas bancárias renegociadas. A modalidade estará disponível a partir de terça-feira (26/4). Trabalhadores poderão utilizar até 20% do saldo disponível nas contas do fundo ou até R$ 1.000, prevalecendo o maior valor.

