Acelen aumenta gasolina em 3,6%, enquanto Petrobras mantém preço

A decisão do grupo ocorre em meio ao aumento na pressão pelo preço do petróleo no mercado internacional - (crédito: Divulgação)

O preço da gasolina vendida pela Refinaria de Mataripe, na Bahia, sofreu um reajuste de 3,6% nesta quinta-feira (21/5), após decisão da Acelen, que controla a unidade fabril.

A empresa faz parte do grupo dos Emirados Árabes Unidos (EAU) Mubadala, que assumiu o controle da refinaria ainda em 2021, após leilão da Petrobras.



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A decisão do grupo ocorre em meio ao aumento na pressão pelo preço do petróleo no mercado internacional.

Na manhã desta sexta-feira (22), o barril do tipo Brent operava acima dos US$ 100. A falta de uma resolução sobre o controle do Estreito de Ormuz ainda trava um possível acordo de paz entre Estados Unidos e Irã, que veem a passagem como estratégica.

Apesar do reajuste, o preço da gasolina de Mataripe ainda está 2% abaixo do valor praticado no Golfo do México, de acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom).

Além disso, o preço do diesel S-10 ficou estável na comparação com a semana passada, e o S-500 teve queda de 1,8%. Em relação ao diesel, o preço na refinaria baiana está 10% acima do que é praticado no exterior.