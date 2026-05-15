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Operação da PF mira fraudes no setor de combustíveis; DF está entre os alvos

Justiça Federal determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 52 bilhões em ativos financeiros e a suspensão imediata das atividades econômicas das empresas envolvidas

A ordem partiu do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. - (crédito: Reprodução/Polícia Federal)
A ordem partiu do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. - (crédito: Reprodução/Polícia Federal)

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (15/05), a Operação Sem Refino, com o objetivo de desarticular um conglomerado econômico do setor de combustíveis suspeito de crimes financeiros e fiscais.

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A ação investiga o uso de estruturas societárias para ocultação patrimonial, dissimulação de bens e evasão de divisas para o exterior.

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Ao todo, os agentes cumprem 17 mandados de busca e apreensão e sete medidas de afastamento de função pública. As ordens judiciais, expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), estão sendo executadas nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, além do Distrito Federal.

Além das buscas, a Justiça Federal determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 52 bilhões em ativos financeiros e a suspensão imediata das atividades econômicas das empresas envolvidas no esquema.

Alvos

Entre os principais alvos da operação desta sexta-feira estão o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o empresário Ricardo Magro, dono do Grupo Refit, antiga Refinaria de Manguinhos.

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Luiz Felipe

Jornalista e cientista político. Trabalhou na Rádio Senado e no Metrópoles. No Instituto Fala, foi instrutor de ferramentas digitais do Google News. É subeditor do site do Correio Braziliense.

Por Luiz Felipe
postado em 15/05/2026 07:56 / atualizado em 15/05/2026 08:07
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