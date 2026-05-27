Dívida pública chega a R$ 8,79 tri em abril, com aumento de 1,91% no mês

A Dívida Pública Federal externa (DPFe) teve um avanço de 1,28% e encerrou o mês de abril em R$ 335,88 bilhões - (crédito: Pixabay)

O estoque da Dívida Pública Federal (DPF) registrou crescimento de 1,91% em abril na comparação com o mês anterior. Os dados divulgados pelo Tesouro Nacional nesta quarta-feira (27/5) mostram que o volume total dessa dívida passou de R$ 8,63 bilhões para R$ 8,79 trilhões no período.

Em abril, a Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi), que representa a maior parte da dívida total, teve um crescimento similar ao valor total, de 1,93%, passando de R$ 8,3 trilhões para R$ 8,46 trilhões.

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Já a Dívida Pública Federal externa (DPFe) teve um avanço de 1,28% no mesmo período e encerrou o mês de abril em R$ 335,88 bilhões, sendo R$ 288,91 bilhões referentes à dívida mobiliária e R$ 46,98 bilhões relativos à dívida contratual.

De acordo com o Tesouro, o prazo médio da DPF registrou um leve aumento na passagem de março para abril, de 4,10 para 4,12 anos. Além disso, também houve avanço no prazo médio da DPMFi, de 3,99 anos para 4 anos, ao passo que o prazo da DPFe cresceu de 6,98 anos para 7,04 anos.

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Houve, ainda, aumento do custo médio acumulado nos últimos 12 meses da Dívida Pública Federal, de 12,20% ao ano (a.a.)., em março, para 12,22% a.a., em abril. No caso da DPMFi, esse valor cresceu de 12,86% a.a. para 13,01% a.a. no mesmo período, enquanto que a DPFe passou de –3,37% a.a. para –6,39% a.a., em razão, sobretudo, à depreciação do dólar em relação ao real de 4,42%, em abril de 2026.