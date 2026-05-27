PF e Receita miram grupo que usava venda de carnes para traficar drogas

Segundo a investigação, o grupo usava atividades líticas na cadeia de produção e venda de carne para esconder o tráfico de drogas - (crédito: Divulgação/Receita Federal)

A Polícia Federal (PF) e a Receita Federal do Brasil deflagraram na manhã desta quarta-feira (27/5) a Operação Rota do Fim, que tem o objetivo de combater um grupo criminoso no Acre que utilizava o comércio de carne bovina para realizar tráfico de entorpecentes, além de lavagem de dinheiro obtido com a prática. A organização estaria envolvida com uma facção do Rio de Janeiro, de acordo com os agentes.

Segundo a Receita, a organização teria se infiltrado em toda uma cadeia produtiva de carne bovina no estado do Acre. Essa parceria incluía contatos com fornecedores de insumos, frigoríficos, distribuição e comercialização de produtos e subprodutos aos seus respectivos consumidores finais, além de uma empresa especializada em leilões de gado.

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Além das atividades lícitas que o grupo praticava, eles utilizavam as empresas para enviar entorpecentes para estados da região Nordeste, como apontaram as investigações. Com a venda de drogas, os criminosos também utilizavam toda a cadeia logística para movimentar recursos financeiros obtidos com a prática ilegal.

Ao todo, a organização teria movimentado aproximadamente R$ 200 milhões em recursos financeiros de origem ilícita durante o período de investigações, conforme a PF. Nesse valor estão incluídos valores lícitos da cadeia econômica da carne bovina, utilizando-se das contas bancárias de interpostas pessoas (também conhecidas como "testas-de-ferro"), frigoríficos, empresa de leilão de gado e postos de combustíveis.

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Operação Rota do Fim

A ação em parceria do Fisco e da PF foi iniciada a partir de um flagrante realizado na cidade de Poconé, em Mato Grosso, onde foram encontrados 469 kg de cocaína divididos em 443 tabletes, além de 160 gramas de maconha. A droga estava escondida em uma carga de farinha de ossos e biscoitos, que tinha como origem a cidade de Rio Branco, no Acre, e destino final o estado do Rio Grande do Norte.

Na manhã desta quarta-feira, foram cumpridos sete mandados de prisão preventiva, além de 30 mandados de busca e apreensão em seis estados: Acre, Rondônia, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba e Mato Grosso.

A ordem foi expedida pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Rio Branco (AC), que também determinou o bloqueio de 25 imóveis, 25 veículos, além de valores e rebanho bovino vinculados aos investigados, segundo a Receita.

