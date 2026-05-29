Operações de crédito garantidas pela União chegam a R$ 336,8 bi, diz Fazenda

Entre os mutuários, o Estado de São Paulo possui o maior saldo devedor em operações de crédito garantidas, com 10,9% do total - (crédito: Marcelo Camargo Agência Brasil )

O Ministério da Fazenda informou nesta sexta-feira, 29, que o saldo de operações garantidas pela União chegou a R$ 336,81 bilhões no primeiro quadrimestre, sendo R$ 164,69 bilhões em operações de crédito internas e R$ 172,12 bilhões em operações de crédito externas.

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Entre os credores, os bancos federais (BB, BNDES e Caixa) concentram 93,5% (R$ 153,90 bilhões) das operações de crédito internas e os organismos multilaterais (Bird, BID, CAF, entre outros) respondem por 95,5% (R$ 164,39 bilhões) das operações de crédito externas.

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Entre os mutuários, o Estado de São Paulo possui o maior saldo devedor em operações de crédito garantidas, com 10,9% do total (R$ 36,87 bilhões), seguido pelo Estado do Rio de Janeiro com 7,7% do total (R$ 25,98 bilhões).

No primeiro quadrimestre de 2026 foram assinadas 45 novas operações de crédito garantidas (26 com municípios e 19 com Estados), sendo 44 contratos de garantia internos e 1 contrato de garantia externo.

No acumulado do ano, o Tesouro Nacional honrou R$ 1,37 bilhão em dívidas garantidas dos Estados do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte e do Amapá, além dos municípios de Iguatu/CE, Guanambi/BA, Paranã/TO e Santanópolis/BA.

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No total, desde 2016, a União realizou o pagamento de R$ 87,89 bilhões com o objetivo de honrar garantias em operações de crédito de estados e municípios.