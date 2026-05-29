PIB do Brasil cresce 1,1% no primeiro trimestre, aponta IBGE

Agropecuária puxou o resultado do trimestre, com alta de 2,0% e melhor desempenho entre os grandes setores da economia - (crédito: Reprodução/CHB Agro)

A economia brasileira cresceu 1,1% no primeiro trimestre deste ano em relação aos três meses anteriores, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira (29/5) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com o resultado, o Produto Interno Bruto (PIB) do país totalizou R$ 3,3 trilhões no período.

Na comparação com o mesmo trimestre de 2025, a atividade econômica avançou 1,8%. Já no acumulado dos últimos quatro trimestres, o crescimento do PIB foi de 2,0%.



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Segundo o IBGE, a maior parte da riqueza gerada no trimestre veio da produção de bens e serviços, que somou R$ 2,8 trilhões. Outros R$ 461,2 bilhões corresponderam à arrecadação de impostos sobre produtos.



O resultado do trimestre foi puxado principalmente pela agropecuária, que cresceu 2,0% e teve o melhor desempenho entre os grandes setores da economia. “Levando-se em conta seus pesos no PIB, as atividades que mais contribuíram para o crescimento foram a agropecuária, a extrativa mineral e as outras atividades de serviços”, destacou o coordenador de Contas Nacionais do IBGE, Ricardo Montes de Moraes.

Na indústria, os destaques positivos ficaram por conta da extração mineral, que cresceu 3,6%, e da construção, com alta de 2,9%. A indústria de transformação teve estabilidade, com leve avanço de 0,1%. Em contrapartida, o segmento de eletricidade e gás, água, esgoto e gestão de resíduos recuou 0,3%. O setor industrial representa cerca de 23% da economia brasileira.

Já o setor de serviços, responsável por aproximadamente 70% do PIB do país, apresentou crescimento em áreas como informação e comunicação, com alta de 2,4%, atividades imobiliárias, que avançaram 1,2%, além de outras atividades de serviços, comércio e administração pública. Por outro lado, houve retração nos segmentos de transporte, armazenagem e correio, além das atividades financeiras e de seguros.

Pela ótica da demanda, o consumo das famílias cresceu 1,0% no primeiro trimestre, enquanto os investimentos avançaram 3,5%. Os gastos do governo também registraram alta, de 0,4%. No setor externo, as exportações de bens e serviços recuaram 1,7% em relação ao quarto trimestre de 2025, enquanto as importações cresceram 4,4%.