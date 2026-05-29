BC aprimora regras do FGC após crise do conglomerado Master

O Banco Central (BC) anunciou nesta sexta-feira (29/5) mudanças nas regras do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) e na gestão de riscos das instituições financeiras. Segundo a autoridade monetária, as medidas buscam reforçar a segurança, a transparência e a capacidade dos bancos de enfrentar perdas em momentos de crise.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
As mudanças ocorrem após a crise envolvendo o conglomerado Master, que deixou um rombo estimado em cerca de R$ 41 bilhões. O caso gerou forte impacto sobre o fundo, consumindo quase um terço dos recursos do mecanismo para cobrir aproximadamente 1,6 milhão de credores.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Uma das novas regras envolve o chamado Ativo de Referência (AR), criado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). O indicador avalia a qualidade e a diversificação dos ativos das instituições financeiras. Pela nova regra, quando a exposição potencial do FGC for maior que o volume de ativos considerados adequados, a instituição deverá aplicar a diferença em títulos públicos federais, aumentando sua liquidez.
O Banco Central também mudou o cálculo do Patrimônio Líquido Ajustado (PLA), indicador que mede a capacidade dos bancos de absorver perdas. A partir de agora, passam a ser incluídos instrumentos de capital complementar e de nível II no cálculo.
Outra mudança entra em vigor em novembro de 2026 e envolve o Valor de Referência (VR), usado para calcular a exposição do FGC. Os depositários centrais de ativos financeiros deverão informar às instituições quais créditos não têm cobertura do fundo garantidor. Com isso, esses valores poderão ser retirados da base de cálculo, tornando a medição de risco mais precisa.
Segundo o BC, as alterações “reforçam a capacidade das instituições financeiras de lidar com riscos, fortalecendo a solidez e a transparência do Sistema Financeiro Nacional”.
Saiba Mais
- Economia Restituição do IR 2026 começa a ser paga hoje; lote soma R$ 16 bilhões
- Economia Oposição prepara reação no Senado à PEC que acaba com escala 6x1
- Economia Fim da escala 6x1 com transição curta 'é inviável', diz dono de pizzaria: 'Como eu faço para ter um chef em 60 dias?'
- Economia Petróleo fecha em leve alta com acordo preliminar entre EUA e Irã
- Economia Brasil criou 85,9 mil empregos formais em abril, aponta Caged
- Economia 7 milhões ainda não declararam o Imposto de Renda; prazo termina na sexta