EUA realizam inspeções em jatos Embraer Phenom 300 após problema em testes

Em 2023, a Embraer entregou 63 aeronaves da série Phenom 300. Na última década já foram entregues 730 unidades em todo o mundo, com operação em 40 países. - (crédito: Divulgação)

A Federal Aviation Administration (FAA), agência reguladora da aviação civil dos Estados Unidos, publicará na segunda-feira, 1º, no Federal Register, o diário oficial dos EUA, uma nova diretriz de aeronavegabilidade (AD, na sigla em inglês) para determinados jatos executivos Embraer Phenom 300 (EMB-505), após identificar a possibilidade de resultados inválidos em testes do estabilizador horizontal realizados em algumas aeronaves. A medida, que afeta 41 aviões registrados nos EUA e exigirá inspeções e eventuais reparos, entrará em vigor no dia 6 de julho.

Segundo a FAA, o problema está relacionado ao uso de procedimentos incorretos em testes de folga (backlash) do estabilizador horizontal, o que pode ter gerado resultados inválidos nessas verificações. A agência afirma que a condição pode ter levado à detecção inadequada de folgas excessivas no componente.

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"A folga excessiva pode resultar em um fenômeno aeroelástico, expondo a estrutura e os sistemas ao redor a níveis inaceitáveis de vibração e reduzindo a controlabilidade da aeronave", diz o documento.

A diretriz determina a inspeção dos estabilizadores horizontais esquerdo e direito das aeronaves afetadas e, quando necessário, a substituição de peças de fixação e do atuador do sistema de compensação (trim).

A FAA estima que a determinação afete 41 aeronaves registradas nos Estados Unidos. O custo da inspeção foi calculado em cerca de US$ 1.360 por avião. Caso todos os reparos previstos sejam necessários, o gasto pode chegar a aproximadamente US$ 14.950 por aeronave. Segundo a FAA, porém, os custos podem ser parcialmente ou integralmente cobertos pela garantia da fabricante, o que reduziria o impacto financeiro para os operadores.

A agência ressalta que a medida foi adotada para evitar riscos à segurança operacional. "A condição insegura, se não for corrigida, pode resultar em níveis inaceitáveis de vibração e redução da controlabilidade da aeronave.