Faturamento da Embraer cresce 30% no 1º trimestre e soma US$ 1,4 bi

A fabricante brasileira de jatos comerciais Embraer contabilizou uma receita de US$ 1,4 bilhão no primeiro trimestre de 2026 devido ao aumento no volume de aviões vendidos. Esse resultado é o maior já alcançado pela empresa em um primeiro trimestre, com crescimento de 31% na comparação anual, de acordo com informações da companhia. Segundo a empresa, esse recorde foi impulsionado principalmente por Defesa & Segurança e pela Aviação Comercial.

O lucro líquido ajustado, contudo, apresentou queda. Somou US$ 27,7 milhões entre janeiro e março de 2026, dado 44,6% inferior ao registrado no mesmo período de 2025, de US$ 50 milhões.

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O volume de investimentos da companhia no trimestre foi de US$ 98,8 milhões – dado 12% acima dos US$ 88,2 milhões contabilizados no primeiro trimestre de 2025. Na soma com os valores investidos na Eve – aeonave elétrica em desenvolvimento pela fabricante – o total é de US$ 148,6 milhões no período, também acima dos US$ 124,5 milhões no primeiro trimestre de 2025.

Entregas de aviões

A Embraer entregou 44 aeronaves no primeiro trimestre de 2026, sendo 10 jatos comerciais (4 E2s e 6 E1s) e 29 jatos executivos (16 pequenos e 13 médios). Enquanto isso, no segmento de defesa, a companhia entregou cinco unidades, sendo um KC-390 Millennium e quatro-29 Super Tucano. Com isso, houve um aumento de 47% no total de aviões entregues nos primeiros três meses do anos em comparação com as 30 aeronaves entregues primeiro trimestre de 2025.

A carteira total de pedidos firmes da Embraer atingiu US$ 32,1 bilhões, nos primeiros três meses do ano, um recorde histórico e mais de 20% superior ao contabilizado no mesmo período do ano anterior.

Desempenho por segmento

Entre os destaques no primeiro trimestre de 2026, o segmento de Defesa & Segurança somou US$ 227 milhões em receitas, com aumento de 63% na comparação ano a ano. O resultado, segundo a companhia, deve-se ao maior reconhecimento de receitas do KC-390 relacionado à carteira de clientes e ao estágio de produção, bem como ao aumento do ritmo de produção do A-29 Super Tucano.

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A margem bruta aumentou de 12,3% para 26,8% em relação ao ano anterior, enquanto a margem EBIT – retorno antes do pagamento dos impostos – ajustada aumentou de -1,6%, para 17%, sustentada pelo impacto positivo de itens pontuais.

O segmento de Aviação Comercial também destacou-se com receitas de US$ 293 milhões no trimestre e aumento de 45% em relação ao ano anterior – explicado, principalmente, por maiores volumes e preços. Na Aviação Executiva, as receitas somaram US$ 418 milhões no trimestre, dado 30% superior ao mesmo período de 2025, devido a maiores volumes e mix de produtos.

Por sua vez, a receita com o setor de Serviços & Suporte chegou a US$ 490 milhões no trimestre em receitas, com 15% de crescimento em relação ao ano passado – puxado por maiores volumes em todos os segmentos, especialmente Defesa & Segurança.

Fundada em 1969, a Embraer é líder na fabricação de jatos comercias de até 150 lugares e é a principal exportadoras de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa já entregou mais de 9 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, um avião fabricado pela Embraer decola de algum lugar no mundo, transportando mais de 150 milhões de passageiros por ano.

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A companhia mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviços e de distribuição de peças nas Américas, África, Ásia e Europa.







