Novo Tiggo 7 PRO PHEV: mais luxo, tecnologia e vira até tomada 220V

O CAOA Chery Tiggo 7 Pro PHEV 2027 renovado traz um conjunto híbrido plug-in de alta eficiência e tecnologia avançada - (crédito: Divulgação)

Líder entre os SUVs Médios Premium, o CAOA Chery Tiggo 7 chega renovado em sua versão híbrida plug-in 2027. O modelo estreia a geração mais atual do sistema CCSH (CAOA Chery Super Hybrid), projetado para veículos plug-in de alta eficiência.

A motorização combina um propulsor 1.5 turbo de injeção direta a dois motores elétricos, com uma transmissão DHT dedicada. O sistema otimiza a entrega de potência e a regeneração de energia, alcançando um consumo equivalente de até 38,6 km/l.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O conjunto híbrido plug-in também inclui a função V2L (Vehicle-to-Load), que transforma o SUV em uma bateria portátil. Isso permite usar a energia do carro para alimentar equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos com fornecimento de eletricidade em 220V.

Tecnologia e conectividade

O destaque do interior é o painel curvo de 24,6 polegadas em alta resolução, que centraliza a multimídia com conexão sem fio, navegação nativa e o gerenciamento do sistema híbrido. Comandos de voz inteligentes estão disponíveis para o motorista.

O Head-Up Display (HUD) projeta informações de condução no para-brisas, enquanto a câmera HD 540° amplia a percepção do entorno do veículo e facilita manobras em diferentes situações.

Segurança reforçada

O pacote de condução semiautônoma MAX DRIVE oferece um dos conjuntos ADAS mais completos do segmento. Entre os recursos estão:

frenagem autônoma de emergência;

controle de cruzeiro adaptativo;

assistente de permanência em faixa;

monitoramento de ponto cego;

alerta de abertura de portas;

monitoramento e frenagem de tráfego cruzado;

assistente inteligente de mudança de faixa.

O veículo também conta com sete airbags, incluindo um novo airbag central entre motorista e passageiro, e sistema de mitigação de colisão secundária.

A cabine recebeu uma nova combinação de cores em preto e marrom, com acabamentos soft touch e black piano. Os bancos dianteiros são esportivos e integrados, com ajustes eletrônicos, ventilação, aquecimento e função memória, além do recurso welcome seat para o motorista.

O console central possui compartimento refrigerado e aquecido, junto a um carregador de celular por indução de 50W. O sistema de som premium é da marca Sony, com oito alto-falantes, e o teto solar panorâmico amplia a luminosidade interna.

O conforto acústico foi aprimorado com a incorporação de vidros acústicos nas portas dianteiras e no para-brisa. Melhorias estruturais da nova plataforma também contribuem para o isolamento de ruídos.

O projeto passou por um trabalho de localização conduzido pela CAOA, que utilizou seus departamentos de testes e homologação. Equipes de engenharia do Brasil e da China rodaram milhares de quilômetros em diferentes condições do país para adaptar o veículo aos padrões locais.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.