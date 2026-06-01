Petrobras anuncia redução de 14,2% no preço do querosene de aviação

Para o governo, redução nos preços do querosene de aviação foi a principal responsável pela queda das tarifas - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A Petrobras anunciou uma redução de 14,2% no preço do querosene de aviação (QAV) vendido às distribuidoras a partir desta segunda-feira (1º/6). A queda corresponde a R$ 0,93 por litro e ocorre após um período de alta nos custos do setor aéreo. Segundo a estatal, a redução foi impulsionada pela estabilização geopolítica no Oriente Médio e pela queda das cotações internacionais do petróleo, que voltou a ser negociado abaixo da marca de US$ 100 por barril.

Apesar do recuo, o combustível ainda acumula alta de 54,5% em 2026, o equivalente a um aumento de R$ 1,98 por litro em comparação com os valores registrados em dezembro de 2025. Considerando o período desde dezembro de 2022 e descontando a inflação, entretanto, o QAV apresenta queda real de 5,8%, correspondente a R$ 0,34 por litro.

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Embora entre 80% e 90% do querosene consumido no Brasil seja produzido internamente, a formação de preços continua atrelada ao mercado internacional. A Petrobras afirma utilizar uma fórmula contratual que funciona como um mecanismo de amortecimento, reduzindo os impactos imediatos das oscilações globais sobre o mercado doméstico.

Em maio, o preço do QAV atingiu o maior patamar da série histórica da Agência Nacional do Petróleo (ANP), ultrapassando R$ 6,50 por litro. Em alguns aeroportos, o combustível chegou a ser comercializado próximo de R$ 7 por litro, em comparação, a média registrada no início do ano foi de R$ 3,40.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

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