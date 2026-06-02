Falha em satélite causou atraso em voos em aeroportos de SP, informa Anac

Anac afirmou que possui planos de contingência para situações do tipo, e que não houve nenhum tipo de risco à segurança dos voos - (crédito: Ana Volpe/Jornal do Senado)

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que a pane na comunicação dos aeroportos de Guarulhos e Congonhas nesta terça-feira (2/6), em São Paulo, foi causada por uma falha em um dos satélites utilizados pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), que é responsável pelas transmissões de mensagens entre terminais e as cabines das aeronaves.

De acordo com a Anac, esse satélite é um equipamento contratado pelo Comando da Aeronáutica (Comaer), que apresentou uma pane momentânea em algumas frequências operadas pelo Decea, o que gerou a suspensão temporária de pousos e decolagens nos dois terminais nesta manhã. O impacto, no entanto, já foi controlado e as operações seguem normalmente.

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O presidente da entidade, Tiago Faierstein, acrescentou que houve um problema de rádio, que teria sido rapidamente resolvido pelo Decea, que possui um plano de contingência para esses casos.

“No caso das decolagens, em São Paulo, o Decea automaticamente transferiu as frequências em falha para frequências da torre de controle que estavam funcionando. Então, é importante deixar claro que em momento nenhum houve risco na segurança das operações aéreas”, declarou.

A Anac informou, ainda, que apura os impactos nas operações em São Paulo e em outros aeroportos afetados pelo atraso de voos. Além disso, monitora cancelamentos, passageiros afetados e redirecionamento de rotas para outros terminais. “Tão logo o levantamento seja concluído, a Agência apresentará os dados e avaliará medidas para a normalização gradual da malha aérea”, destaca a Anac.

Impacto em Brasília

O Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, foi um dos afetados com a falha na operação em São Paulo, de acordo com a Inframerica — concessionária que administra o terminal. Em nota enviada ao Correio, ela informou que foram registrados cinco voos atrasados na partida da capital federal para os terminais de Congonhas, Guarulhos e Campinas.

Também houve atraso em cinco voos procedentes de Congonhas e Guarulhos com destino a Brasília, segundo a concessionária. Apesar disso, não houve voos cancelados e, a partir das 15h, o fluxo foi regularizado, e os voos seguiram nos seus horários normais.