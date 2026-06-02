Ericsson aposta em IA para revolucionar redes na América Latina

Eduardo Mazo assume como novo Head de Operações de Redes da Ericsson, impulsionando a transformação digital na América Latina. - (crédito: Divulgação)

A Ericsson anunciou Eduardo Mazo como o novo Head de Operações de Redes para o Cone Sul da América Latina. O executivo será responsável por impulsionar a excelência em delivery, com foco em acelerar processos de transformação e novos negócios para fortalecer a liderança de mercado da empresa na região.

Com mais de 30 anos de experiência em operações de redes fixas e móveis, Mazo atuou em posições-chave de liderança em programas de transformação, engenharia, implantação, gerenciamento de projetos e governança. Ele liderou times multiculturais em toda a América Latina, Caribe e Europa.

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Seu histórico inclui a entrega bem-sucedida de mais de 200 mil elementos de redes da Ericsson, abrangendo tecnologias de Core, RAN, Transporte e Micro-ondas.

Foco em automação e inteligência artificial

“Assumir esta posição representa uma grande oportunidade de contribuir ainda mais para a evolução das redes na região, em um momento em que o setor exige cada vez mais agilidade, eficiência e capacidade de adaptação”, afirma Eduardo Mazo.

Segundo o executivo, a principal oportunidade está em integrar inteligência artificial e automação para gerenciar a complexidade crescente das redes de próxima geração. O objetivo é garantir eficiência, escalabilidade e sustentabilidade para os clientes.

Mazo possui MBA em Economia e Gestão Empresarial pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e está na Ericsson desde 2005. Durante seu tempo na companhia, foi responsável por liderar iniciativas de governança, transformação, gestão estratégica de projetos e desenvolvimento de equipes de alto desempenho.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.