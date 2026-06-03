Novo Desenrola renegocia R$ 20 bilhões em dívidas, diz governo federal

Segundo a titular da Casa Civil, o governo prepara uma versão do Desenrola para quem está adimplente, mas com o orçamento comprometido pelas parcelas - (crédito: Henrique Raynal | CC)

A ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, apresentou durante reunião ministerial, nesta quarta-feira (3/6), um balanço dos primeiros resultados do Novo Desenrola Brasil. Segundo Belchior, foram renegociadas 1,4 milhão de operações, com descontos médios de 85% sobre os débitos originais.

O volume total das dívidas renegociadas caiu de R$ 20 bilhões para menos de R$ 3 bilhões nesses primeiros 24 dias. “Mais da metade, 854 mil (endividados), com o desconto obtido, puderam quitar à vista a dívida”, destacou.

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O Desenrola Fies, por sua vez, contabilizou 82 mil negociações nos primeiros 13 dias de operação, com abatimentos médios de 80%. Já as versões voltadas para empresas e produtores rurais registraram, respectivamente, 85 mil e 28 mil contratos renegociados.

O governo federal já trabalha na criação do Desenrola Adimplentes, iniciativa destinada a consumidores que mantêm seus compromissos financeiros em dia, mas enfrentam dificuldades para sustentar os pagamentos. Segundo Belchior, a proposta busca “ajudar quem paga em dia as suas prestações, mas sua muito para fazer isso e que também precisa ter melhoradas as suas condições”.

Balanço dos programas sociais

Além das ações de renegociação de crédito, a ministra apresentou um panorama das principais políticas públicas em andamento. Na área habitacional, o programa Minha Casa, Minha Vida alcançou a marca de 2,4 milhões de unidades contratadas, superando a meta inicial estabelecida pelo governo. A expectativa é atingir 3 milhões de contratos até o final de 2026.

Em infraestrutura, a ministra informou que o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) ultrapassou 90% de execução das metas previstas até março, resultado que, segundo ela, demonstra a capacidade de coordenação e implementação dos investimentos públicos.

*Estagiário sob a supervisão de Victor Correia

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