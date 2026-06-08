Dia dos Namorados: chocolate, joias e bijuterias ficam mais caros em 2026

Chocolate é o produto que teve a maior variação de preço no último ano, de 22,7% - (crédito: Tetiana Bykovets/Unsplash)

Com a inflação em alta no país, presentear a pessoa amada no Dia dos Namorados vai exigir um pouco mais do bolso dos brasileiros em 2026. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) mostra que a média do aumento de preço de produtos relacionados à data registrou um aumento de 5,8% neste ano em relação a 2025. O levantamento foi publicado nesta segunda-feira (8/6).



Um dos mais queridinhos da data, o chocolate é o produto que teve a maior variação de preço no último ano. Nesse período, o aumento foi de 22,7%, impulsionado por outros fatores além da crise no abastecimento mundial em razão da guerra no Oriente Médio.

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Por conta de um desequilíbrio climático, a baixa disponibilidade de insumos prejudicou as safras de cacau na Costa do Marfim e no sul da Bahia.

Outros itens que ficaram mais caros em 2026 foram as joias e bijuterias, que tiveram uma valorização de 20% no mesmo período, em virtude, principalmente, do aumento do preço do ouro no mercado internacional.

O valor do metal precioso apresentou um encarecimento de 46,9% em 2025, e subiu mais 15% nos primeiros meses deste ano. Esse movimento está relacionado à procura maior por ativos de menor liquidez em meio às tensões geopolíticas.

Expectativa é de aumento no consumo

“Com os juros ao consumidor no maior patamar em nove anos e o endividamento registrando recordes históricos, a tendência aponta o consumo moderado e com maior aversão ao crédito, fazendo com que o consumidor priorize itens que demandam menos empréstimos e financiamentos — motivo pelo qual itens de vestuário devem se destacar nessa data, que figura entre as seis mais importantes do varejo brasileiro”, avalia o economista-chefe da CNC, Fabio Bentes.

Apesar dos preços mais altos, os brasileiros devem consumir mais em 2026 e gerar um crescimento real de 2,5% na movimentação do comércio, que deve chegar a R$ 2,84 bilhões. O Dia dos Namorados é, atualmente, a sexta data mais importante para o varejo no país.