InícioEconomia
Combustíveis

Governo Lula propõe aumentar etanol na gasolina para conter preços

Atualmente, a gasolina é vendida a partir de uma mistura de 30% de etanol. Governo vai sugerir ao Conselho Nacional de Política Energética que o combustível fóssil venha com 32% de álcool

"Medida necessária para que a gente possa ter o menor impacto possível no Brasil", justifica Silveira - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai propor ao Conselho Nacional de Política Energética aumentar para 32% a quantidade de etanol na mistura com a gasolina comercializada no país. A decisão foi tomada nesta terça-feira (9/6), após uma reunião entre Lula, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e representantes de associações de produtores de etanol e de bioenergia.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Segundo Silveira, embora o governo acredite ser possível misturar a gasolina com 35% de etanol (E35), a equipe do chefe do Executivo reconhece haver estudos técnicos para que a mistura vá até 32% de álcool (E32) na gasolina.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

“Foi uma reivindicação trazida hoje pelo setor (de energia) e que vai ser submetida por determinação do presidente da República ao próximo Conselho Nacional de Política Energética, em reunião a ser marcada nos próximos 15 dias, para que a gente possa debater sobre o tema”, disse Silveira, em conversa com jornalistas, no Palácio do Planalto, após reunir-se com o líder petista.

Atualmente, a gasolina é vendida com 30% de etanol. Com a ideia de aumentar a mistura na gasolina, o governo busca reduzir a importação do combustível em meio a um cenário de aumento de preços do petróleo no mercado internacional em decorrência do conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã.

“A ideia é aumentar ainda mais a mistura do etanol anidro na gasolina e poder, com isso, nos tornar autossuficientes, deixando de ser necessária a importação de gasolina. E, assim, minimizar os impactos também da guerra. Sabemos que não é uma guerra nossa, é uma guerra que não depende de nós, mas são medidas necessárias para que a gente possa ter o menor impacto possível no Brasil”, completou Alexandre Silveira.

Saiba Mais

 

 

 

  • Google Discover Icon

Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 09/06/2026 15:15 / atualizado em 09/06/2026 15:15
SIGA
x