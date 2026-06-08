Furto de combustível causou prejuízo de R$ 16 milhões em ICMS

Ao Correio, delegado Fernando Fernandes estima uma média de mais de 1 milhão de litros subtraídos pelos criminosos - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Os suspeitos de atuarem no furto de combustíveis através de um túnel clandestino às margens da DF-180 passaram por audiência de custódia e permanecem presos. As investigações da 19ª Delegacia de Polícia, no P Norte, continuam. O que já foi apurado, segundo a polícia, é que milhares de litros de gasolina e óleo diesel foram retirados do duto nos últimos três meses. O esquema representava risco ambiental e de explosão.

A área, que havia sido interditada devido a riscos aos moradores e trabalhadores da comunidade, foi liberada. "Estimamos uma média de mais de 1 milhão de litros subtraídos. Havia o risco de uma enorme tragédia. O solo estava cheio de gasolina. Qualquer faísca poderia causar uma explosão", afirmou o delegado Fernando Fernandes, da 19ª DP, ao Correio.

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O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do DF (Sindicombustíveis-DF), Paulo Tavares, estima que o prejuízo fiscal seja milionário. "Só de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) o Governo do Distrito Federal deixou de arrecadar cerca de R$ 16 milhões. Queremos alertar a população: combustível vendido clandestinamente deve ser denunciado", disse.

"Verifiquem postos de gasolina ou pessoas anunciando galões de combustível à venda. Denunciem, pois provavelmente são produtos clandestinos dessa ordem. Posto de combustível é proibido por lei vender galão de combustível", completou Tavares.

Em nota, a Transpetro afirmou ser vítima da ação criminosa e declarou atuar em conjunto com autoridades para combater esse tipo de prática, destacando os riscos "à preservação da vida e à proteção ao meio ambiente". A entidade também informa que o telefone 168 está disponível para o recebimento de denúncias sobre movimentações suspeitas em faixas de dutos.

O Correio tentou contato com as defesas dos acusados, mas, até a veiculação desta matéria, não houve retorno.



