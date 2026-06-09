CAOA Chery esgota lote de novos Tiggo híbridos em tempo recorde

O SUV híbrido plug-in Tiggo 8 PRO PHEV superou as projeções de vendas, confirmando a aceitação da nova geração Super Hybrid. - (crédito: Divulgação)

A CAOA Chery vendeu mais de 3 mil unidades dos novos Tiggo 7 PRO PHEV e Tiggo 8 PRO PHEV em apenas uma semana após o lançamento. O volume de vendas gerou um faturamento superior a R$ 600 milhões e esgotou todo o lote com condições especiais.

O desempenho superou as projeções iniciais da marca, confirmando a boa aceitação da nova geração de veículos Super Hybrid. Os SUVs se destacaram pela combinação de tecnologia híbrida plug-in, equipamentos, eficiência energética e custo-benefício.

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Com o fim do lote de lançamento, os modelos agora têm uma nova tabela de preços. O Tiggo 7 Pro PHEV passa a custar R$ 199.990,00, enquanto o Tiggo 8 Pro PHEV é comercializado por R$ 239.990,00.

A mudança valoriza os clientes que aproveitaram a oferta inicial. Mesmo com os novos valores, os SUVs seguem como opções competitivas no mercado brasileiro de eletrificados, mantendo uma proposta de valor atrativa.

"O resultado da primeira semana superou nossas expectativas, especialmente por ter ocorrido em um período com feriado nacional", afirma Roberto Pedrosa, diretor comercial da CAOA Chery. Ele destaca que a forte demanda confirma a assertividade da estratégia da empresa.

A fabricante garante que todos os clientes que negociaram os veículos durante o período especial terão as condições contratadas respeitadas. As entregas ocorrerão em toda a rede CAOA Chery no Brasil em até 45 dias.

Equipados com a tecnologia CAOA Chery Super Hybrid, os modelos combinam um motor 1.5 turbo a dois motores elétricos, uma transmissão híbrida dedicada (DHT) e bateria de alta capacidade. A arquitetura do sistema alterna de forma inteligente entre os modos elétrico, híbrido e regenerativo, conforme a condição de uso.

Além da propulsão, os veículos contam com um amplo pacote de equipamentos de série, incluindo itens de conforto, conectividade, segurança e assistência à condução. A proposta reforça a estratégia da marca de oferecer produtos com conteúdo superior a preços justos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.