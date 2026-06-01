CAOA Chery lança novos Tiggo híbridos com preço agressivo no Brasil

O design sofisticado da traseira do Tiggo 8 PRO, um dos destaques da nova linha híbrida plug-in da CAOA Chery - (crédito: Anderson Cavalcante/Divulgação)

A CAOA Chery inicia uma nova ofensiva no mercado de eletrificados com os lançamentos dos SUVs Tiggo 7 PRO PHEV 2027 e Tiggo 8 PRO PHEV 2027. Os modelos chegam equipados com a nova geração do sistema CAOA Chery Super Hybrid (CCSH) e preços de lançamento agressivos.

Os veículos representam uma evolução completa em relação às versões anteriores, com mudanças no conjunto mecânico, design, interior e tecnologia. A estratégia da marca é unir tecnologia global, engenharia brasileira e alta competitividade comercial.

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O sistema híbrido combina um motor 1.5 turbo GDI, dois motores elétricos e uma transmissão DHT dedicada. O conjunto entrega 279 cv de potência combinada, 365 Nm de torque e uma autonomia combinada que ultrapassa os 1.200 km. A bateria de 18,4 kWh suporta carregamento rápido DC.

Uma novidade é a função V2L (Vehicle-to-Load), que permite usar a energia da bateria do carro para alimentar equipamentos externos, como notebooks e outros eletrônicos.

Calibração para o Brasil

Um diferencial dos novos modelos é a adaptação para o mercado nacional. A engenharia da CAOA Chery realizou ajustes na suspensão, nas respostas do conjunto híbrido, no conforto acústico e no comportamento dinâmico, considerando as condições de clima e pavimento do Brasil.

O objetivo foi extrair a máxima eficiência do sistema sem comprometer o desempenho, o conforto e a dirigibilidade, tanto em trânsito urbano intenso quanto em rodovias.

Os novos Tiggo 7 e Tiggo 8 chegam em versão única topo de linha, com todos os principais itens de tecnologia, conforto e segurança de série. Para o lançamento, o Tiggo 7 PRO PHEV será vendido por R$ 189.990, enquanto o Tiggo 8 PRO PHEV custará R$ 229.990. Os preços são por tempo limitado e as vendas começam nesta segunda (1º/6).

Entre os principais equipamentos de série, destacam-se:

Head-Up Display;

Câmera HD 540°;

Carregador por indução de 50W;

Bancos dianteiros com ventilação e aquecimento;

Teto solar panorâmico;

Sistema de som premium Sony.

Os veículos contam com garantia de 7 anos e a bateria tem garantia de 8 anos.

Enquanto o Tiggo 7 PRO PHEV foca em ser uma das propostas mais competitivas do segmento, o Tiggo 8 PRO PHEV se posiciona como uma opção familiar premium, com 7 lugares, 9 airbags e porta-malas de 650 litros.

A nova fase CAOA Chery Super Hybrid consolida a ofensiva da marca nos eletrificados, com veículos renovados, versões únicas topo de linha e calibração brasileira para entregar mais tecnologia, eficiência e desempenho ao consumidor.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.