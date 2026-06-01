CAOA Chery lança novos Tiggo híbridos com preço agressivo no Brasil

A CAOA Chery inicia uma nova ofensiva no mercado de eletrificados com os lançamentos dos SUVs Tiggo 7 PRO PHEV 2027 e Tiggo 8 PRO PHEV 2027. Os modelos chegam equipados com a nova geração do sistema CAOA Chery Super Hybrid (CCSH) e preços de lançamento agressivos.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Os veículos representam uma evolução completa em relação às versões anteriores, com mudanças no conjunto mecânico, design, interior e tecnologia. A estratégia da marca é unir tecnologia global, engenharia brasileira e alta competitividade comercial.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Saiba Mais
- Economia Novo Tiggo 7 PRO PHEV: mais luxo, tecnologia e vira até tomada 220V
- Economia Petrobras anuncia redução de 14,2% no preço do querosene de aviação
- Economia Durigan vê risco ao Pix em decisão dos EUA sobre facções
- Economia PGFN assume cobrança de dívidas do FGTS inscritas na dívida ativa
- Economia Focus eleva projeção da inflação de 2026 pela 12ª semana seguida
- Economia Reforma ameaça elevar conta de água
O sistema híbrido combina um motor 1.5 turbo GDI, dois motores elétricos e uma transmissão DHT dedicada. O conjunto entrega 279 cv de potência combinada, 365 Nm de torque e uma autonomia combinada que ultrapassa os 1.200 km. A bateria de 18,4 kWh suporta carregamento rápido DC.
Uma novidade é a função V2L (Vehicle-to-Load), que permite usar a energia da bateria do carro para alimentar equipamentos externos, como notebooks e outros eletrônicos.
Calibração para o Brasil
Um diferencial dos novos modelos é a adaptação para o mercado nacional. A engenharia da CAOA Chery realizou ajustes na suspensão, nas respostas do conjunto híbrido, no conforto acústico e no comportamento dinâmico, considerando as condições de clima e pavimento do Brasil.
O objetivo foi extrair a máxima eficiência do sistema sem comprometer o desempenho, o conforto e a dirigibilidade, tanto em trânsito urbano intenso quanto em rodovias.
Os novos Tiggo 7 e Tiggo 8 chegam em versão única topo de linha, com todos os principais itens de tecnologia, conforto e segurança de série. Para o lançamento, o Tiggo 7 PRO PHEV será vendido por R$ 189.990, enquanto o Tiggo 8 PRO PHEV custará R$ 229.990. Os preços são por tempo limitado e as vendas começam nesta segunda (1º/6).
Entre os principais equipamentos de série, destacam-se:
-
Head-Up Display;
-
Câmera HD 540°;
-
Carregador por indução de 50W;
-
Bancos dianteiros com ventilação e aquecimento;
-
Teto solar panorâmico;
-
Sistema de som premium Sony.
Os veículos contam com garantia de 7 anos e a bateria tem garantia de 8 anos.
Enquanto o Tiggo 7 PRO PHEV foca em ser uma das propostas mais competitivas do segmento, o Tiggo 8 PRO PHEV se posiciona como uma opção familiar premium, com 7 lugares, 9 airbags e porta-malas de 650 litros.
A nova fase CAOA Chery Super Hybrid consolida a ofensiva da marca nos eletrificados, com veículos renovados, versões únicas topo de linha e calibração brasileira para entregar mais tecnologia, eficiência e desempenho ao consumidor.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.