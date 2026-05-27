Google inaugura polo de segurança digital em São Paulo

São Paulo — O Google inaugurou, nesta quarta-feira (27/5), um novo Centro de Engenharia em São Paulo, dentro do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), na Cidade Universitária da USP. O espaço terá capacidade para cerca de 400 funcionários e será também o primeiro Google Safety Engineering Center (GSEC) da América Latina, voltado ao desenvolvimento de tecnologias de segurança digital, privacidade e inteligência artificial.

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Segundo o Google, a proposta é ampliar a produção de tecnologia desenvolvida no Brasil para uso global. O centro faz parte do programa IPT Open, iniciativa voltada à pesquisa, inovação e colaboração entre universidades, empresas e especialistas.

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Durante a solenidade de inauguração, o presidente do Google Brasil, Fábio Coelho, afirmou que o país reúne profissionais qualificados, mas precisava de uma estrutura maior para transformar conhecimento em produtos tecnológicos. “Provavelmente a gente vai desenvolver coisas aqui que vão servir para o mundo inteiro”, disse. Como exemplo, ele citou uma ferramenta de proteção contra roubo de celulares Android criada inicialmente no Brasil e depois expandida para outros países.

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“A gente percebeu que o brasileiro era excelente para consumir tecnologia. Mas para produzir tecnologia, a gente tinha gente boa, faltava um espaço como esse”, afirmou.



Fábio Coelho, presidente do Google Brasil. (foto: Roberto Fonseca CB/DA Press)

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ressaltou a importância do novo centro de engenharia. “Hoje, o Google é a maior empresa da cidade de São Paulo. É uma parceria que só fortalece o nosso município e servirá de exemplo para todo o Brasil”, afirmou.

Segurança digital e inteligência artificial

O novo GSEC será integrado a uma rede global de centros do Google já existentes em cidades como Munique, Dublin e Málaga. O objetivo será desenvolver estratégias de proteção contra ameaças digitais e ampliar a cooperação com pesquisadores, autoridades e organizações da sociedade civil.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, prestigiou o lançamento. (foto: Roberto Fonseca CB/DA.Press)

O vice-presidente global de privacidade e segurança do Google, Eduardo Tejada, afirmou que a inteligência artificial terá papel central nesse trabalho. “O lançamento deste novo centro de engenharia ocorre em um momento em que a cibersegurança se tornou um desafio crítico em escala global”, declarou. “A inteligência artificial está se tornando nossa principal aliada para combater ameaças, permitindo identificar e processar sinais a uma velocidade e escala que não seria possível de forma manual.”

Tejada também definiu o Brasil como um ambiente estratégico para inovação tecnológica. “O Brasil é um dos maiores países para nossas plataformas, com mais de 1 bilhão de usuários. Ele é o laboratório mais dinâmico de inovação no mundo.”



Espaço une patrimônio histórico e tecnologia



O novo centro funciona no Prédio 1 do IPT, construído na década de 1940 e restaurado para receber a estrutura tecnológica do Google. O projeto preservou características históricas do edifício, ao mesmo tempo em que incorporou sistemas modernos de automação, segurança e eficiência energética.



A infraestrutura inclui painéis solares, reaproveitamento de água da chuva e estratégias para reduzir o consumo de energia, como ventilação e iluminação naturais.

O espaço também abriga o primeiro Accessibility Discovery Center (ADC) da América Latina, dedicado ao desenvolvimento de tecnologias assistivas para pessoas com deficiência. O laboratório terá áreas voltadas a recursos de mobilidade, audição, visão e acessibilidade cognitiva.



Hub de startups e homenagem a engenheiro brasileiro



Além do centro de engenharia, o complexo receberá uma nova fase do Google Campus, programa de apoio a startups que agora será voltado a empresas “AI-First”, com inteligência artificial no centro do negócio. O espaço terá capacidade para receber até 120 pessoas por semana.



O local também presta homenagem ao engenheiro brasileiro Luiz André Barroso, considerado um dos principais nomes da computação em nuvem no Google. Uma praça interna do complexo recebeu o nome do pesquisador, que morreu em 2023 e teve papel importante na expansão da engenharia da empresa no Brasil.



O novo centro de engenharia em São Paulo trabalhará de forma integrada com a unidade do Google em Belo Horizonte, inaugurada há cerca de 20 anos e considerada a primeira base da empresa no Brasil.

Segundo o vice-presidente global de engenharia para a Busca do Google, Bruno Pôssas, o escritório mineiro se tornou uma referência global dentro da companhia, com inovações desenvolvidas no país sendo utilizadas atualmente por bilhões de usuários. “Minha expectativa é que esse novo espaço em São Paulo, que é um celeiro de talentos em engenharia, possa contribuir para acelerar o nosso crescimento ainda mais”, afirmou.

O jornalista viajou a convite do Google.

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