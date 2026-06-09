Santander abre trainee global no DF com foco em tecnologia e carreira

Profissionais recém-formados em ambiente corporativo, buscando desenvolvimento e aceleração de carreira, como no programa de trainee do Santander. - (crédito: Divulgação)

O Santander Brasil abriu as inscrições para uma nova edição de seu programa global de trainee. A iniciativa é voltada a profissionais recém-formados do Distrito Federal que buscam acelerar a carreira em um ambiente internacional.

Integrado ao Santander Graduate Program, o projeto conecta talentos brasileiros a uma jornada de desenvolvimento que inclui experiências globais, mentorias e capacitação técnica. As inscrições podem ser feitas até 19 de julho.

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Nesta edição, o foco será na área de Negócios de Varejo (Retail). O objetivo é atrair profissionais com perfil técnico e potencial de crescimento, interessados em construir uma trajetória em uma instituição financeira global. Os selecionados iniciarão as atividades no banco no começo de setembro.

Perfil dos candidatos

O programa destina-se a profissionais com até dois anos de formação. A prioridade é para candidatos com formação ou conhecimentos nas áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM).

Entre os requisitos estão o inglês avançado e passaporte válido, já que a proposta inclui interação com equipes de outros países e a participação em iniciativas de alcance global.

Desenvolvimento com experiência internacional

A jornada de desenvolvimento terá duração aproximada de 12 meses. O programa prevê integração global, bootcamps, treinamentos técnicos e mentorias internacionais. Haverá também ciclos periódicos de avaliação de desempenho.

Os trainees terão contato direto com equipes de diferentes países. Profissionais que apresentarem desempenho de destaque ao longo da trajetória poderão participar de iniciativas como hackathons.

Processo seletivo

A seleção será conduzida pela Universia, empresa do Grupo Santander especializada em empregabilidade e desenvolvimento de talentos.

O processo seletivo é dividido em etapas, que incluem inscrição, testes online e entrevistas com lideranças seniores do banco. Além da avaliação técnica, os candidatos passarão por análises de perfil profissional e alinhamento com a cultura da instituição.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.