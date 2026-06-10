Durigan rebate críticas a controle fiscal: "Isso é desinformação"

Segundo o chefe da Fazenda, o governo conseguirá atingir a meta fiscal prevista para 2026, apesar dos efeitos da guerra - (crédito: Washington Costa/MF)

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, minimizou as críticas recebidas pelo governo em torno do controle de gastos nos últimos anos. Ele disse que o governo conseguirá atingir a meta fiscal prevista para 2026, assim como nos anos anteriores, apesar dos efeitos da guerra no Oriente Médio e os impactos na economia global. Segundo ele, o arcabouço fiscal vem sendo cumprido “com rigor”.

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“Não procede. Isso é desinformação. (...) É um ou outro economista (que diz isso), que está soltando relatório a respeito disso e que confunde, em vez de esclarecer”, disse o ministro, sobre pesquisas que apontam para um crescimento dos gastos do governo fora dos limites previstos na regra fiscal. Uma delas, do economista Marcos Mendes, da XP Investimentos, aponta para uma soma de R$ 215 bilhões em aumento de despesas com novos programas em 2026.

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O chefe da pasta disse que há uma confusão entre o corte de despesas primárias do Orçamento – que até o momento somam R$ 23 bilhões no ano – e as linhas de crédito oferecidas pelo governo, como as voltadas para motoristas de aplicativo, empresas de caminhões e ônibus e outros setores afetados pelo tarifaço. Ele defende que são recursos que voltam para os cofres do governo posteriormente.

“Esse recurso retorna para o governo, porque ele vai como linha de crédito, como linha de financiamento, e isso sempre foi feito no país. Foi feito em 25, foi feito em 24, nos governos anteriores. Esse tipo de informação tem que ser esclarecida para que a população não fique com a compreensão errada”, rebateu o ministro.