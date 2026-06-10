Febraban defende BC "forte, técnico e independente" durante reunião do Conselhão

O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, defendeu nesta quarta-feira (10/6) a importância de um Banco Central “forte, técnico e independente” para enfrentar os desafios econômicos e geopolíticos do cenário atual. A declaração foi feita durante a 7ª reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, o Conselhão, realizada em Brasília.

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Ao abordar os impactos de grandes crises que marcaram as últimas décadas, como a crise financeira global de 2008, a pandemia da covid-19 e as recentes tensões geopolíticas internacionais, Sidney afirmou que a capacidade de resistência das economias depende da solidez de suas instituições.

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Segundo ele, os países mais preparados para enfrentar períodos de turbulência são aqueles que conseguem construir mecanismos institucionais capazes de absorver choques e preservar a confiança da sociedade e dos mercados.

Nesse contexto, o presidente da Febraban destacou o papel estratégico do sistema financeiro na resposta a crises econômicas. Para ele, o setor atua como uma das primeiras linhas de defesa diante de situações adversas e precisa estar amparado por uma estrutura regulatória robusta.

“Entendemos que a nossa participação visa a contribuir para que nós possamos continuar tendo um sistema financeiro robusto, com uma regulação prudencial rigorosa, uma supervisão vigilante, com elevados níveis de capital, rigidez e gestão de risco. E nós temos um Banco Central que está à altura deste desafio, que precisa ser forte, técnico e independente”, afirmou.

A manifestação ocorreu no mesmo dia em que a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição (PEC) que concede autonomia financeira e orçamentária ao Banco Central. O texto ainda será analisado pelo plenário da Casa, em data a ser definida.

O dirigente também ressaltou a importância do diálogo entre governo, setor produtivo e sociedade civil promovido pelo Conselhão. Para ele, espaços de debate plural contribuem para identificar riscos antecipadamente e construir respostas mais eficazes diante de desafios econômicos e sociais.

Ao final de sua fala, Isaac Sidney reafirmou o compromisso da Febraban com a participação institucional nos debates sobre o desenvolvimento do país. Segundo ele, a entidade seguirá atuando de forma técnica e colaborativa na construção de soluções para o ambiente econômico brasileiro. “A Febraban reafirma seu compromisso técnico, não partidário, atuação responsável e uma postura colaborativa.”