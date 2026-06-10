Governo destaca proteção da marca Pix durante reunião do Conselhão

Durante o evento, o líder petista apareceu ao lado de ministros segurando uma placa com a inscrição "O Pix é do Brasil" - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta quarta-feira (10/6) da sétima reunião plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável (CDESS), conhecido como Conselhão. O encontro reuniu ministros, empresários, representantes da sociedade civil e integrantes do governo federal para discutir temas relacionados ao desenvolvimento do país.

Durante o evento, o líder petista apareceu ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e de ministros segurando uma placa com a inscrição “O Pix é do Brasil”, em uma referência ao sistema de pagamentos instantâneos desenvolvido pelo Banco Central e amplamente utilizado pela população.

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Na reunião, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, anunciou que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) reconheceu o Pix como marca de grande renome. Com a decisão, o nome e a identidade visual do sistema passam a contar com o mais elevado nível de proteção previsto na legislação brasileira de propriedade industrial.

“O Inpi registra como marca de grande renome o Pix do Brasil, associado ao Banco Central, que é, na forma da lei de propriedade industrial, a maior proteção que se pode dar para a marca e para o símbolo”, revelou.

Recriado em 2023 pelo governo federal, o Conselhão funciona como um espaço de diálogo entre diferentes segmentos da sociedade para a formulação e avaliação de políticas públicas. A edição deste ano teve como tema central “Da soberania nacional ao protagonismo global”.