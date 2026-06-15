Na semana do Copom, mercado eleva previsão para taxa de juros em 2026

Com dois cortes de 0,25 ponto percentual em sequência, a taxa de juros atualmente está em 14,5% a.a., e a expectativa majoritária entre analistas é de uma nova redução na mesma magnitude - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Na véspera de mais uma reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, agentes do mercado financeiro elevaram novamente a previsão para a taxa básica de juros em 2026. A nova estimativa do Boletim Focus, divulgada na manhã desta segunda-feira (15/6), prevê uma Selic a 13,75% ao ano no fim de dezembro. No último relatório, a estimativa era de 13,5% a.a.

Com dois cortes de 0,25 ponto percentual em sequência, a taxa de juros atualmente está em 14,5% a.a., e a expectativa majoritária entre analistas é de uma nova redução na mesma magnitude, apesar de ter ganhado força nos últimos dias a previsão de manutenção da Selic na reunião que começa nesta terça-feira (16). O resultado da inflação divulgado na semana anterior pode pressionar a decisão do Copom.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Inflação fica acima do teto da meta põe Banco Central em alerta

Também houve ajustes na previsão para os próximos dois anos, no horizonte do relatório. Para 2027, os agentes de mercado projetam uma taxa anual de 12%, ante 11,5% a.a. do relatório anterior. Já no fim de 2028, eles esperam um recrudescimento para 10,25% a.a. — no boletim da última semana, estava em 10% a.a.

Inflação maior

Enquanto os analistas reajustaram a Selic pela segunda vez consecutiva no Focus desta semana, a previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2026 subiu pela 14ª semana consecutiva e passou de 5,11% para 5,3%. Na última sexta-feira (12), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o resultado da inflação oficial em maio, que subiu 0,58% em razão do aumento de preços da energia elétrica e da alimentação dentro do lar.

Leia também: Inflação anual fica acima do teto da meta pela primeira vez em 2026

O mercado também espera uma inflação maior para 2027. A estimativa do IPCA no fim deste ano passou de 4,03% para 4,1% em relação à semana anterior; para 2028, a projeção subiu de 3,65% para 3,68%.

Câmbio e PIB

Após três quedas em sequência na projeção do Focus, a estimativa para o dólar voltou a subir no relatório desta semana. O mercado agora prevê um câmbio a R$ 5,20, no mesmo patamar registrado há um mês. Para 2027, os agentes também elevaram a previsão de R$ 5,20 para R$ 5,25; em 2029, a projeção subiu de R$ 5,35 para R$ 5,40.

No caso da atividade econômica, a expectativa para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2026 subiu de 1,91% para 1,96%. Para os anos seguintes, não houve mudança nas previsões em relação à semana anterior. De acordo com as projeções, a economia só deve voltar a crescer a 2% ao ano a partir de 2028, apesar de a estimativa para este ano se aproximar cada vez mais desse patamar.

