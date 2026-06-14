Cavalo Crioulo: Veja os campeões da Passaporte de Ourinhos (SP)

A égua La Pátria Autentica (Box 53) sagrou-se grande campeã e Melhor Exemplar da Passaporte de Ourinhos (SP). A colorada bragada, pertencente à Cabanha Santa Larissa, de Tijucas do Sul (PR), foi classificada como “excepcional” pelo jurado Diogo Pinto Ferreira.
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O jurado elogiou a feminilidade, boa paleta, estrutura óssea e aprumos do animal. “É um animal completo. O mais correto que passou hoje nesta pista”, afirmou Ferreira. Segundo ele, a égua é muito correta, impecável, com frente leve e corpo bom. “Animal de exceção”.
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Com o resultado, La Pátria Autentica é um dos oito animais classificados na etapa para a Final da Morfologia da Expointer 2026, em Esteio (RS). “Essa égua foi uma aquisição e acreditamos muito no potencial dela. É gratificante”, destacou o tratador Luís Felipe Oliveira. A reservada grande campeã foi Pátria Gaúcha II Do Morro Chato, da Cabanha Morro Chato, de Painel (SC).
Entre os machos, o grande campeão foi Basco João Ninguém (Box 17), da Cabanha Basca, de Uruguaiana (RS). Filho de Basco Onássis e Basca Fina Flor, o gateado negro bragado pertence à criadora Mariana Tellechea. O tratador Felipe Oliveira se emocionou com a vitória.
Segundo o jurado, o cavalo destacou-se pelo equilíbrio. “É um animal bem estruturado, raçudo e de bom pescoço”, disse Ferreira. O Reservado Grande Campeão foi o potranco Las Tinideras Compás (Box 10), filho de Sedutor Tupambaé e Taragüi Oveja Negra, de Bernardo Ferreira Fischer, da Cabanha Las Tinideras, de Porto Alegre (RS).
A Passaporte de Ourinhos, promovida pelo Núcleo Sem Fronteiras de Criadores de Cavalos Crioulos, teve 48 animais, além de 10 na categoria Incentivo. Gustavo Piegas, presidente do núcleo, frisou o alto nível da disputa. “São exemplares competitivos aqui e em qualquer exposição do Brasil e isso mostra a força dos criadores da região”, disse.
Incentivo
Na categoria Incentivo, o Melhor Exemplar foi o potranco Ouro Negro da Oca (Box 01). A tratadora Simone Rocha comemorou a aposta no animal. “Essa conquista de hoje foi porque a gente persistiu. Cuidei dele, disse que ia trazer e que ia dar certo”, afirmou. O reservado entre os machos foi Kalifa de Santa Larissa (Box 3).
Entre as fêmeas, a Grande Campeã Incentivo foi Querência do Canto Porto-TE (Box 08), enquanto a reservada foi Realeza do Canto Porto (Box 6).
A prova em Ourinhos teve transmissão pelo canal oficial do Cavalo Crioulo no YouTube e apoio da ABCCC. O calendário prevê mais três Exposições Passaportes até julho de 2026, em Santa Rosa (RS), Gaspar (SC) e Pelotas (RS). O Ciclo Morfológico do Cavalo Crioulo tem patrocínio de Supra, Vetnil, John Deere, Florestal e Bompack.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.