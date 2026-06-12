Inflação anual fica acima do teto da meta pela primeira vez em 2026

A alimentação no domicílio registrou uma variação de 1,65% no mês, com impacto maior da batata-inglesa (44,69%) - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 0,58% em maio, o que representa uma leve desaceleração em relação ao aumento de abril (0,67%). Mesmo assim, a inflação ainda segue em ritmo de crescimento mais forte e já acumula alta de 3,2% desde janeiro. Nos últimos 12 meses, o índice acumulado já ultrapassa o teto da meta inflacionária, de 4,5%, e chegou a 4,72% no último mês.

A inflação dos alimentos segue como a principal vilã do IPCA em 2026. Em maio, esse grupo registrou um aumento médio de 1,33% nos preços, o que na prática representa 0,29 ponto percentual (p.p.) no índice final. A alimentação no domicílio registrou uma variação de 1,65% no mês, com impacto maior da batata-inglesa (44,69%), do tomate (20,62%), da cebola (16,80%), e das carnes (1,39%).

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“O aumento nestes itens se deve a questões de menor oferta e, também, há influência do valor do frete por conta da alta dos combustíveis”, destaca o gerente do IPCA, José Fernando Gonçalves.

Já o grupo de habitação também acelerou nesse período e passou de 0,63% em abril para 1,22% em maio. A principal vilã foi a energia elétrica residencial, que subiu 3,67% no período e também contribuiu para o avanço maior do IPCA. Segundo o gerente da pesquisa, a inflação nesse grupo foi resultado direto de reajustes em determinadas áreas, além da vigência da bandeira amarela no país.

Alívio nos combustíveis



Por outro lado, houve queda na inflação dos combustíveis, de 1,95%, em razão das isenções de imposto federal sobre diesel, gasolina e etanol, além de um alívio relativo em relação a abril, quando esses produtos tiveram uma alta de preços maior por conta da guerra no Oriente Médio. Ao todo, o grupo de transportes encerrou um mês com variação negativa de 0,46%.

Em maio, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que abrange apenas a população que recebe até 5 salários mínimos, registrou um avanço de 0,65%, também abaixo do resultado de abril, quando chegou a 0,81%. Em 2026, o INPC acumula alta de 3,36%, enquanto que nos últimos 12 meses, o índice chega a 4,42%.

