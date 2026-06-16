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Acordo comercial

Lula sinaliza avanço em acordo entre Mercosul e Japão durante reunião bilateral no G7

Durante reunião na França, líder petista demonstrou otimismo em relação ao avanço das tratativas com o país asiático e indicou que a próxima cúpula do Mercosul pode trazer novidades concretas sobre o início formal das negociações comerciais

O líder petista durante reunião com a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)
O líder petista durante reunião com a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira (16/6) que o Mercosul e o Japão podem iniciar ainda neste mês as negociações para um acordo comercial entre as partes. A declaração foi feita durante encontro bilateral com a primeira-ministra japonesa Sanae Takaichi, realizado durante a cúpula do G7.

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Durante a reunião, o petista demonstrou otimismo em relação ao avanço das tratativas e indicou que a próxima cúpula do Mercosul, que acontece ainda este mês em Assunção, pode trazer novidades concretas sobre o início formal das negociações comerciais.

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Segundo o presidente brasileiro, a expectativa é de que haja um anúncio positivo nas próximas semanas, consolidando um novo passo na aproximação econômica entre o bloco sul-americano e o país asiático.

“Eu fico muito feliz com essa perspectiva virtuosa de um acordo Japão-Mercosul. Nós estamos aguardando isso com muita intensidade. Espero que na próxima reunião do Mercosul, no dia 30 de junho, a gente possa ter boas notícias”, afirmou Lula.

A possível abertura das negociações representa mais um movimento da estratégia brasileira de ampliar a presença internacional do Mercosul por meio de novos acordos comerciais. A iniciativa ocorre em um momento em que o bloco busca expandir sua rede de parcerias após a conclusão das negociações com a União Europeia e o avanço das conversas com outros mercados asiáticos.

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Fernanda Strickland

Repórter

Formada em jornalismo na Universidade Paulista (UNIP). É repórter de economia do Correio Braziliense desde 2020. Participou do Estágio de Correspondentes de Assuntos Militares (ECAM) 2019. Já passou pelas assessorias de comunicação da Embrapa e do IFB.

Por Fernanda Strickland
postado em 16/06/2026 12:26 / atualizado em 16/06/2026 12:28
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