União paga R$ 834,8 mi para cobrir dívidas de estados e municípios em maio

Desde 2016, a União já desembolsou R$ 88,73 bilhões para cobrir inadimplências de estados e municípios em operações de crédito garantidas pelo governo federal - (crédito: Caixa Economica Federal/Divulgação)

A União desembolsou R$ 834,80 milhões em maio de 2026 para cobrir dívidas atrasadas de estados e municípios que deixaram de honrar compromissos financeiros garantidos pelo Tesouro Nacional. Os dados constam no Relatório Mensal de Garantias Honradas (RMGH), divulgado pelo Tesouro Nacional nesta segunda-feira (15/6).

Do total pago no mês, o estado do Rio de Janeiro concentrou a maior parcela dos recursos, com R$ 619,61 milhões, seguido pelo Rio Grande do Sul, que demandou R$ 212,36 milhões. O Rio Grande do Norte recebeu cobertura de R$ 2,66 milhões. Entre os municípios, os pagamentos foram de R$ 99,88 mil para Paranã (TO) e de R$ 67,91 mil para Santanópolis (BA).

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Com os desembolsos realizados em maio, o valor acumulado de garantias honradas pela União em 2026 alcançou R$ 2,21 bilhões. Os estados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul também concentram a maior parte desse montante, respondendo por 63,93% e 30,72% do total, respectivamente.

Desde 2016, a União já desembolsou R$ 88,73 bilhões para cobrir inadimplências de estados e municípios em operações de crédito garantidas pelo governo federal. No entanto, R$ 6,04 bilhões foram recuperados por meio da execução das contragarantias previstas nos contratos.

Regime de Recuperação Fiscal

Segundo o Tesouro Nacional, a baixa recuperação dos valores está relacionada, principalmente, à participação de alguns estados no Regime de Recuperação Fiscal (RRF). Nesses casos, a execução das contragarantias fica temporariamente suspensa, e os valores devidos são refinanciados. Ao todo, cerca de R$ 79,06 bilhões deixaram de ser recuperados por esse motivo.

*Estagiário sob a supervisão de Victor Correia

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