Lula apoiará João Campos na disputa pelo governo de Pernambuco

"Queria dizer a vocês que nós estamos juntos de verdade, por isso quero desejar a vocês boa sorte e boa luta", declarou Lula em vídeo publicado nas redes sociais de João Campos - (crédito: Ricardo Stuckert/Reprodução )

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) gravou um vídeo declarando apoio ao ex-prefeito do Recife, João Campos (PSB), pré-candidato ao governo de Pernambuco nas eleições de 2026. Na gravação, divulgada nas redes sociais de Campos, o presidente reafirma a aliança entre PT e PSB no estado.

“O meu partido e eu estamos apoiando o João Campos para candidato a governador do estado de Pernambuco. Esse é um compromisso histórico e é um compromisso que é resultado de uma relação produtiva, uma relação que deu resultado, uma relação que trouxe muita coisa para Pernambuco”, afirmou Lula.

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Durante o vídeo, o presidente classificou o PSB como a “maior aliança nacional que temos hoje” e citou lideranças históricas da legenda, como Miguel Arraes e Eduardo Campos, bisavô e pai de João Campos, respectivamente. Lula também reforçou o apoio à candidatura do socialista. “Queria dizer a vocês que nós estamos juntos de verdade, por isso quero desejar a vocês boa sorte e boa luta”, declarou.

Aliados chegaram a cogitar a possibilidade de Lula contar com dois palanques em Pernambuco durante a campanha. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, mencionou publicamente essa hipótese em entrevista ao jornal O Globo. A possibilidade, porém, foi rechaçada pelo presidente nacional do PT, Edinho Silva.

A pesquisa Datafolha divulgada no fim de maio mostrou uma virada da governadora Raquel Lyra, que busca a reeleição. Segundo o levantamento, Raquel aparece com 48% das intenções de voto, contra 43% de João Campos. A governadora também lidera em um eventual segundo turno. O resultado representa uma alteração em relação à pesquisa anterior, divulgada em abril, quando o ex-prefeito do Recife tinha vantagem de 12 pontos percentuais sobre a adversária.