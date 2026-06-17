Bolsas de NY abrem em alta de olho em texto EUA-Irã e à espera do Fed

Bolsas de Nova York abriram em alta - (crédito: Reprodução/Pixabay)

As bolsas de Nova York abriram em alta nesta quarta-feira (17/6), à medida que investidores avaliavam os detalhes de um memorando de entendimento entre Estados Unidos e Irã divulgado pela imprensa e aguardavam a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Às 10h33 (de Brasília), o Dow Jones oscilava, mas subia 0,06%, o S&P 500 avançava 0,05% e o Nasdaq subia 0,36%.

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Entre os destaques, a SpaceX ampliava os ganhos registrados desde sua estreia na bolsa, com alta de 3,65%.

Já o setor de semicondutores se recuperava após as fortes perdas da sessão anterior, com alta da Intel (+2,62%), Broadcom (+2,55%) e Micron (+2,86%).