Paulo Octávio destaca impacto da IA e defende aproximação entre setor produtivo e governo

Segundo o empresário, é preciso utilizar a tecnologia de forma estratégica para aumentar a eficiência e a produtividade - (crédito: Marcelo Ferreira CB/DA Press)

O CB Debate recebe nesta quarta-feira (17/6) especialistas, gestores públicos e autoridades para o 7º Brasília Summit - Inteligência Artificial e o impacto na Gestão Pública. O empresário Paulo Octávio Pereira, CEO do Grupo Paulo Octávio e presidente do Lide Brasília, destacou no evento, realizado pelo Lide e pelo Correio Braziliense, o papel da inteligência artificial na transformação das empresas e da gestão pública. Ele afirmou que a tecnologia já faz parte do cotidiano das organizações e que o principal desafio agora é compreender como utilizá-la de forma estratégica para aumentar a eficiência e a produtividade.



Ao saudar empresários, gestores públicos e autoridades presentes, Paulo Octávio ressaltou a relevância do encontro para aproximar o setor produtivo das discussões sobre os rumos do país. Segundo ele, Brasília consolida-se cada vez mais como centro das decisões nacionais e espaço privilegiado para o debate de temas que impactam diretamente a economia brasileira. “O objetivo do Lide é justamente discutir e aproximar as questões mais importantes do Brasil junto ao setor produtivo e à área governamental”, afirmou.



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O empresário também elogiou a atuação do Lide e do seu fundador, o ex-governador de São Paulo João Doria, na promoção do diálogo entre empresários e autoridades em diferentes estados brasileiros. Para Paulo Octávio, a articulação entre os diversos setores da sociedade é fundamental para impulsionar o desenvolvimento econômico e criar um ambiente favorável aos investimentos. Ele lembrou que o grupo reúne lideranças empresariais responsáveis por parcela significativa do Produto Interno Bruto (PIB) nacional.



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Ao abordar o avanço da inteligência artificial, Paulo Octávio fez uma comparação com as grandes transformações tecnológicas que presenciou ao longo da vida. Ele relembrou a chegada da televisão às residências brasileiras após a Copa do Mundo de 1958 e observou que, diferentemente de outras inovações, a inteligência artificial foi incorporada ao cotidiano de forma gradual e silenciosa. “Ela entrou nas nossas vidas sem que ninguém precisasse anunciar sua chegada”, comentou.

Como exemplo prático, o empresário relatou experiências dentro de suas próprias empresas, onde a ferramenta já auxilia na elaboração de relatórios e pesquisas complexas em poucas horas. Embora tenha se definido como integrante de uma geração menos familiarizada com a tecnologia, afirmou estar impressionado com a capacidade dos jovens profissionais de utilizar os novos recursos.

Para Paulo Octávio, a inteligência artificial tende a se tornar uma aliada indispensável das organizações, contribuindo para otimizar processos, ampliar a produtividade e transformar a forma como empresas e governos tomam decisões.