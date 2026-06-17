João Doria destaca avanço da IA e defende modernização da gestão pública

O fundador e co-chairman do Lide, João Doria, defendeu nesta quarta-feira (17/6) o uso da inteligência artificial como instrumento de modernização da administração pública e de aumento da competitividade do setor privado. Durante a abertura do 7º Brasília Summit — Inteligência Artificial e o Impacto na Gestão Pública, realizado no Hotel Brasília Palace, o ex-governador de São Paulo afirmou que a tecnologia já está transformando a forma como organizações tomam decisões e prestam serviços à população.

Segundo Doria, a inteligência artificial deixou de ser uma tendência futura para se tornar uma realidade presente em diferentes áreas da economia e da gestão pública. Ele destacou que governos e empresas têm utilizado ferramentas tecnológicas para aprimorar processos, reduzir custos e ampliar a eficiência operacional. “A inteligência artificial está gerando resultados semelhantes tanto na vida privada quanto na vida pública”, afirmou.

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O empresário ressaltou que o tema central do encontro reflete uma das discussões mais relevantes da atualidade. Para ele, os avanços tecnológicos oferecem oportunidades para melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo Estado e aumentar a produtividade das organizações. Doria observou que a adoção dessas ferramentas tem ocorrido de forma acelerada em diversos setores e tende a ganhar ainda mais espaço nos próximos anos.

Durante sua participação, o fundador do Lide citou iniciativas desenvolvidas no Distrito Federal voltadas à inovação tecnológica. Segundo ele, o governo local já apresenta estágio avançado na implementação de programas relacionados à inteligência artificial, incorporando soluções digitais em diferentes áreas da administração pública. Na avaliação de Doria, essas experiências demonstram o potencial da tecnologia para tornar a gestão mais eficiente e responsiva às demandas da população.

O ex-governador também destacou o processo de modernização tecnológica do Banco de Brasília (BRB), ressaltando a importância dos investimentos em inovação para fortalecer instituições financeiras em um cenário de transformação digital. Para Doria, a combinação entre tecnologia, inteligência artificial e qualificação profissional será determinante para ampliar a competitividade do país e impulsionar o desenvolvimento econômico nos próximos anos.