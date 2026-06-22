IRPF 2026: Receita libera consulta ao 2º lote de restituição nesta terça

De acordo com o órgão, trata-se do maior lote já registrado em número de pessoas contempladas, igualando-se ao primeiro lote de restituições de 2026 em volume financeiro - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Receita Federal abriu, nesta terça-feira (23/6), a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2026. O crédito bancário será efetuado em 30 de junho e soma aproximadamente R$ 16 bilhões, distribuídos entre 9.585.797 contribuintes.

De acordo com o órgão, trata-se do maior lote já registrado em número de pessoas contempladas, igualando-se ao primeiro lote de restituições de 2026 em volume financeiro. Com os dois primeiros pagamentos do ano, o total liberado chega a 18,3 milhões de contribuintes, com desembolso estimado em R$ 32 bilhões — cerca de 80% do total previsto para restituições do exercício.

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O lote é composto majoritariamente por contribuintes com prioridade legal e por aqueles que passaram a ter preferência no processamento por meio de recursos digitais. Do total, R$ 4,49 bilhões serão destinados a grupos prioritários, como idosos acima de 80 anos (155.060 restituições), idosos entre 60 e 79 anos (1.106.923), pessoas com deficiência ou doença grave (106.294) e professores cuja principal fonte de renda é o magistério (507.768).

Além disso, 7,7 milhões de restituições foram direcionadas a contribuintes sem prioridade legal, mas que obtiveram vantagem por utilizarem a declaração pré-preenchida e optarem pelo recebimento via Pix. Segundo a Receita, não houve inclusão de contribuintes não prioritários fora desses critérios.

A antecipação dos pagamentos reforça, segundo o órgão, a capacidade operacional de processamento em larga escala e a busca por maior eficiência na devolução de valores ao contribuinte.

Consulta e serviços

A verificação da restituição pode ser feita pelo site da Receita Federal, na seção “Meu Imposto de Renda”, onde o contribuinte acessa a opção “Consultar minha restituição”. Também estão disponíveis consultas simplificadas e detalhadas via e-CAC, além do aplicativo oficial da Receita para dispositivos móveis, que permite acompanhar a situação do CPF e o processamento da declaração.