Eletrolar Show aposta em integração tecnológica e mobilidade elétrica

São Paulo* — O presidente da Eletrolar, Carlos Clur, afirmou nesta segunda-feira (22/6) que a edição deste ano da feira Eletrolar Show, que acontece nesta semana na capital paulista, marca um momento histórico para a empresa e para o mercado de eletroeletrônicos no Brasil. Durante coletiva de imprensa, ele destacou a expansão do evento, que reúne mais de 1 mil expositores e ocupa uma área superior a 100 mil metros quadrados.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Segundo o executivo, a feira passa por uma transformação para se tornar um evento multissetorial, baseado no conceito “All Connected”, que integra diferentes segmentos ligados à tecnologia, ao consumo e à inovação.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
“Estamos em uma revolução tecnológica e, ao mesmo tempo, nossa empresa está em um momento de expansão. A gente está acompanhando a evolução do mercado”, afirmou.
- Leia também: CNI entrega documento com prioridades aos presidenciáveis e pede "respaldo institucional"
Com 30 anos de atuação da empresa e mais de duas décadas realizando a Eletrolar Show no Brasil, Clur explicou que a proposta agora é reunir em um mesmo ambiente diferentes ecossistemas de negócios, incluindo eletroeletrônicos, celulares, climatização, decoração, mobilidade elétrica, bicicletas, motocicletas elétricas, computadores, câmeras, segurança digital e automação residencial.
A feira também apresenta a “Casa All Connected”, espaço criado para mostrar experiências de consumo e como a tecnologia pode transformar ambientes domésticos. O local demonstra recursos de automação, incluindo sistemas capazes de reconhecer usuários e adaptar experiências dentro da residência. “Hoje agregamos vários ecossistemas de negócios em um só lugar”, disse.
Integração entre indústria e varejo
O evento reúne grandes redes varejistas, pequenos comerciantes, home centers, lojas especializadas, concessionárias de veículos elétricos, empresas de construção, arquitetos e profissionais de decoração.
A organização também preparou rodadas de negócios e um programa de compradores, com mais de mil participantes convidados, para aproximar fornecedores e compradores de diferentes regiões.
A intenção, segundo Clur, é fortalecer a conexão entre indústria e canais comerciais. “Nossa missão é sempre integrar a indústria com os canais comerciais, com o varejo”, declarou.
*Repórter viajou a convite da Eletrolar Show