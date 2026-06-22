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Eletrolar Show aposta em integração tecnológica e mobilidade elétrica

Feira reúne mais de 1 mil expositores e 100 mil m² de área com proposta de conectar indústria, varejo e novos ecossistemas de consumo

Feira tem rodadas de negócios e um programa de compradores, com mais de mil participantes convidados - (crédito: Eletrolar Show/Divulgação)
Feira tem rodadas de negócios e um programa de compradores, com mais de mil participantes convidados - (crédito: Eletrolar Show/Divulgação)

São Paulo* — O presidente da Eletrolar, Carlos Clur, afirmou nesta segunda-feira (22/6) que a edição deste ano da feira Eletrolar Show, que acontece nesta semana na capital paulista, marca um momento histórico para a empresa e para o mercado de eletroeletrônicos no Brasil. Durante coletiva de imprensa, ele destacou a expansão do evento, que reúne mais de 1 mil expositores e ocupa uma área superior a 100 mil metros quadrados.

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Segundo o executivo, a feira passa por uma transformação para se tornar um evento multissetorial, baseado no conceito “All Connected”, que integra diferentes segmentos ligados à tecnologia, ao consumo e à inovação.

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“Estamos em uma revolução tecnológica e, ao mesmo tempo, nossa empresa está em um momento de expansão. A gente está acompanhando a evolução do mercado”, afirmou.

Com 30 anos de atuação da empresa e mais de duas décadas realizando a Eletrolar Show no Brasil, Clur explicou que a proposta agora é reunir em um mesmo ambiente diferentes ecossistemas de negócios, incluindo eletroeletrônicos, celulares, climatização, decoração, mobilidade elétrica, bicicletas, motocicletas elétricas, computadores, câmeras, segurança digital e automação residencial.

A feira também apresenta a “Casa All Connected”, espaço criado para mostrar experiências de consumo e como a tecnologia pode transformar ambientes domésticos. O local demonstra recursos de automação, incluindo sistemas capazes de reconhecer usuários e adaptar experiências dentro da residência. “Hoje agregamos vários ecossistemas de negócios em um só lugar”, disse.

Integração entre indústria e varejo

O evento reúne grandes redes varejistas, pequenos comerciantes, home centers, lojas especializadas, concessionárias de veículos elétricos, empresas de construção, arquitetos e profissionais de decoração.

A organização também preparou rodadas de negócios e um programa de compradores, com mais de mil participantes convidados, para aproximar fornecedores e compradores de diferentes regiões.

A intenção, segundo Clur, é fortalecer a conexão entre indústria e canais comerciais. “Nossa missão é sempre integrar a indústria com os canais comerciais, com o varejo”, declarou.

*Repórter viajou a convite da Eletrolar Show

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Fernanda Strickland

Repórter

Formada em jornalismo na Universidade Paulista (UNIP). É repórter de economia do Correio Braziliense desde 2020. Participou do Estágio de Correspondentes de Assuntos Militares (ECAM) 2019. Já passou pelas assessorias de comunicação da Embrapa e do IFB.

Por Fernanda Strickland
postado em 22/06/2026 17:56 / atualizado em 22/06/2026 18:00
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