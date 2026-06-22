Eletrolar Show aposta em integração tecnológica e mobilidade elétrica

Feira tem rodadas de negócios e um programa de compradores, com mais de mil participantes convidados - (crédito: Eletrolar Show/Divulgação)

São Paulo* — O presidente da Eletrolar, Carlos Clur, afirmou nesta segunda-feira (22/6) que a edição deste ano da feira Eletrolar Show, que acontece nesta semana na capital paulista, marca um momento histórico para a empresa e para o mercado de eletroeletrônicos no Brasil. Durante coletiva de imprensa, ele destacou a expansão do evento, que reúne mais de 1 mil expositores e ocupa uma área superior a 100 mil metros quadrados.

Segundo o executivo, a feira passa por uma transformação para se tornar um evento multissetorial, baseado no conceito “All Connected”, que integra diferentes segmentos ligados à tecnologia, ao consumo e à inovação.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Estamos em uma revolução tecnológica e, ao mesmo tempo, nossa empresa está em um momento de expansão. A gente está acompanhando a evolução do mercado”, afirmou.

Com 30 anos de atuação da empresa e mais de duas décadas realizando a Eletrolar Show no Brasil, Clur explicou que a proposta agora é reunir em um mesmo ambiente diferentes ecossistemas de negócios, incluindo eletroeletrônicos, celulares, climatização, decoração, mobilidade elétrica, bicicletas, motocicletas elétricas, computadores, câmeras, segurança digital e automação residencial.

A feira também apresenta a “Casa All Connected”, espaço criado para mostrar experiências de consumo e como a tecnologia pode transformar ambientes domésticos. O local demonstra recursos de automação, incluindo sistemas capazes de reconhecer usuários e adaptar experiências dentro da residência. “Hoje agregamos vários ecossistemas de negócios em um só lugar”, disse.

Integração entre indústria e varejo

O evento reúne grandes redes varejistas, pequenos comerciantes, home centers, lojas especializadas, concessionárias de veículos elétricos, empresas de construção, arquitetos e profissionais de decoração.

A organização também preparou rodadas de negócios e um programa de compradores, com mais de mil participantes convidados, para aproximar fornecedores e compradores de diferentes regiões.

A intenção, segundo Clur, é fortalecer a conexão entre indústria e canais comerciais. “Nossa missão é sempre integrar a indústria com os canais comerciais, com o varejo”, declarou.

*Repórter viajou a convite da Eletrolar Show

Saiba Mais Política Portaria do GSI nomeia "Fulano" e "Cicrano" para cargos de segurança

Portaria do GSI nomeia "Fulano" e "Cicrano" para cargos de segurança Política Vitória da direita na Colômbia amplia avanço conservador na América do Sul

Vitória da direita na Colômbia amplia avanço conservador na América do Sul Política Lula e Ricardo Couto formalizam adesão do Rio ao Propag