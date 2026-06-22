Portaria do GSI nomeia "Fulano" e "Cicrano" para cargos de segurança

Além dos nomes destacados pela publicação, a portaria também nomeou o sargento da Marinha Márcio Adriano Leite - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Por Letícia Passos — O Departamento de Gestão do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) nomeou erroneamente, por meio de uma portaria publicada nesta segunda-feira (22/6) no Diário Oficial da União (DOU), o major do Exército "Fulano de Tal" e o tenente da Polícia Militar do Distrito Federal "Cicrano de Tal" para os cargos de assistentes na Secretaria de Segurança Presidencial. Segundo o GSI, os erros serão corrigidos na próxima edição do DOU.

Além dos nomes destacados pela publicação, a portaria também nomeou o sargento da Marinha Márcio Adriano Leite.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: GSI encontra escutas em gabinete de governador interino do Rio

O ato administrativo, identificado como Portaria nº 172 e datado de 19 de junho de 2026, foi assinado por Vinícius Damasceno do Nascimento, diretor do Departamento de Gestão da Secretaria-Executiva do GSI.

No texto oficial consta:

"O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA SECRETARIA-EXECUTIVA DO GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe fora subdelegada pelo art. 2º, da Portaria GSI/PR nº 66, de 1º de julho de 2019, resolve:

Ficam designados os militares a seguir para exercerem a função de ASSISTENTE na Secretaria de Segurança Presidencial do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, passando a ocupar a Gratificação de Representação da Presidência da República código Nível IV e ficando dispensados das que atualmente ocupam:

1º SG MB MÁRCIO ADRIANO DE JESUS LEITE; Maj EB FULANO DE TAL; e 1º Ten PMDF CICRANO DE TAL".

Contatado pelo Correio, o Departamento de Gestão do Gabinete de Segurança Intitucional informou que o GSI já identificou o ocorrido e que "a retificação da publicação será realizada no próximo DOU".

Dentro das normas

Apesar de a portaria registrar o nome fictício como "Cicrano", o dicionário Aulete aponta que a forma tradicional é "Sicrano", termo empregado para indicar, de maneira indeterminada, a segunda pessoa de uma sequência formada por "fulano", "sicrano" e "beltrano".