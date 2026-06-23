Saiba quem são os alvos da operação da PF que mira Banco Digimais, de Edir Macedo

O controlador do Digimais, Edir Macedo, não foi incluído entre os alvos dos mandados de busca por residir no exterior - (crédito: Divulgação)

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (23/6), uma operação para investigar um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Digimais, instituição ligada ao empresário e líder religioso Edir Macedo. Ao todo, são cumpridos nove mandados de busca e apreensão em São Paulo contra pessoas físicas e jurídicas suspeitas de participar da manipulação de demonstrativos contábeis e de registros regulatórios para esconder a real situação financeira do banco.

De acordo com a investigação, a instituição teria apresentado informações distorcidas para transmitir uma aparência de solvência e, dessa forma, driblar a fiscalização dos órgãos de controle e viabilizar operações consideradas irregulares. Os investigados poderão responder pelos crimes de gestão fraudulenta, inserção de dados falsos em demonstrativos contábeis e realização de operações de crédito vedadas.



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Entre os alvos das buscas estão Marcelo de Lima Brasil, João Alves de Campos, Rodrigo Ruggero, João Luiz Urbaneja, Thiago Rodrigues Urbaneja, José Roberto Giancoli Filho e Rodrigo Balassiano. Também são alvo da operação o Banco Digimais S.A. e a ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Segundo a representação encaminhada pela PF à Justiça, Edir Macedo não foi incluído entre os alvos dos mandados de busca por residir no exterior. Ainda assim, a corporação obteve autorização para bloquear e sequestrar bens do bispo e dos demais investigados. O valor das medidas patrimoniais supera R$ 670 milhões.



A Justiça também autorizou a quebra do sigilo fiscal de 18 pessoas físicas e jurídicas. Além do Banco Digimais e de Edir Macedo, a medida alcança empresas e fundos de investimento como B.A. Empreendimentos e Participações S.A., Bless Capital Gestora de Recursos, Digimais Securitizadora de Créditos Financeiros, ID 112 FIDC-NP, EXP 1 FIDC-NP, Hermon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados e a ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, entre outros investigados.

As diligências fazem parte de uma apuração que busca identificar a extensão das supostas irregularidades e o fluxo dos recursos envolvidos. A Polícia Federal ainda analisa documentos e materiais apreendidos durante a operação, enquanto os investigados terão oportunidade de apresentar suas versões dos fatos no decorrer do inquérito.