PF bloqueia R$ 670 milhões em operação contra banco ligado a Edir Macedo

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (23/6), a Operação Miragem, com o objetivo de apurar supostos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional no âmbito da gestão de uma instituição financeira. O alvo da investigação é o Banco Digimais, controlado pelo bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), conforme informações divulgadas pelo g1.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Ao todo, mais de 50 policiais federais cumprem nove mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em São Paulo. A decisão judicial também autorizou o afastamento dos sigilos bancário e fiscal dos investigados, além do sequestro e bloqueio de bens e valores que podem chegar a R$ 670 milhões.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
De acordo com a PF, as investigações — subsidiadas por relatórios do Banco Central — indicam que os investigados teriam recorrido a supostas práticas de manipulação de demonstrativos contábeis e registros regulatórios. O objetivo seria ocultar a real situação financeira da instituição, sustentar a aparência de solvência perante órgãos de supervisão e viabilizar operações de crédito potencialmente irregulares.
Os fatos sob apuração podem configurar, conforme a Polícia Federal, crimes previstos na Lei nº 7.492/1986, que trata dos delitos contra o Sistema Financeiro Nacional. Entre eles estão gestão fraudulenta, inserção de dados falsos em demonstrações contábeis e realização de operações de crédito vedadas.
A operação ocorre em um momento de maior escrutínio sobre práticas de governança e transparência no setor financeiro, especialmente em instituições de menor porte, que têm ampliado participação em nichos específicos de crédito e serviços bancários digitais.